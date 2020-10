Oana Roman, dezvăluiri noi despre metodele de slăbit. Ce a făcut vedeta

În ultima perioadă, Oana Roman a avut câteva apariții surpinzătoare pentru public. Fiica lui Petre Roman dă jos din ce în ce mai multe kilograme. Ea este acum în cea mai bună formă din punct de vedere fizic. Vedeta a dezvăluit care sunt secretele ei.

Oana Roman, dezvăluiri noi despre metodele de slăbit

Oana Roman a vorbit deschis despre metodele prin care a slăbit. Ea a dezvăluit că a suferit o serie de intervenții chirurgicale în zona abdomenului. Aceste operații au fost făcute imediat după naștere. Însă, dezvăluirile nu se opresc aici. S-ar părea că acestea ar fi afectat-o foarte mult.

În urma intervențiilor pe care le-a avut, Oana are o plasă care o împiedică să facă mișcare. Acesta este și motivul pentru care vedeta a fost nevoită să apeleze la alte metode de slăbit.

”Nu am voie să fac sport, pentru că am probleme din cauza operațiilor pe care le-am făcut după ce am născut. Am operații în zona abdomenului, am plasă, nu am voie să fac sport și să ridic greutăți, așa că atunci a trebui să găsesc o variantă în care să pot slăbi fără să fac efort fizic”, a spus Oana Roman.

O dietă corectă și proceduri pentru a slăbi

Într-un interviu pentru Click!, Oana Roman a vorbit despre modul cum a reușit să scape de kilogramele în plus.

”E simplu, am început în noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinică din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporală cu niște aparate extrem de performante, practic cele mai performante din lume și, în paralel cu aceste proceduri, am ținut și o dietă pe care mi-am inventat-o eu singură. Adică nu este ceva ce aș putea neapărat să recomand, în sensul că eu am făcut ce am crezut eu că este ok pentru mine. Și de aceea evit să recomand această dietă.

În momentul acesta sunt în discuții cu un nutriționist care să mă ajute să conturez dieta aceasta. În mare, este o dietă în care am mâncat absolut orice, dar foarte puțin și foarte rar. Cam asta este ideea. Nu mi-am interzis și nu am renunțat la nimic, doar că am redus extrem de mult cantitățile și mănânc practic de două ori pe zi”, a spus Oana.

Oana vrea să mai slăbească fără operații

După ce a făcut dezvăluiri despre intervenția de la abdomen, Oana a anunțat că vrea să mai slăbească, însă fără alte operații.