Oana Roman, cuvinte dure pentru Oana Zăvoranu. E clar, e iz de mare scandal

Oana Roman a răspuns la câteva întrebări incomode, sub ”amenințarea” sosului iute, în emisiunea lui Măruță. Printre ele, și una despre Oana Zăvoranu, căreia i-a făcut o scurtă caracterizare: „Brânză bună în cel mai prost burduf de câine.”

În urmă cu mulți ani, emisiunea ”Un Show Păcătos” a lui Capatos, de la Antena 1, avea audiențe zdrobitoare datorită replicilor acide pe care Oana Zăvoranu i le arunca Oanei Roman.

„Am înțeles că a zis că nu am stilul unei curtezane. Ea, cu siguranță, are! Și ea tot în calitate de colegă de trust a făcut aceste afirmații. Onuca va trebui să ceară audiență. Ea se pitește la emisiune. Dacă vreți să vă pitiți, la Pateuț să vă duceți. Am văzut-o într-o emisiune, avea o rochiță roșie. Ce se întâmplă? Ea s-a așezat cu rochița pe canapea. Eu am avut senzația că s-a deșertat sacul lui Moș Crăciun. Am auzit că la prima emisiune a mâncat pateuri. Vă dați seama ce pagubă este la creatorii care îi fac rochițe?”, spunea Zăvoranu pe atunci.