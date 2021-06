Oana Roman a pozat în body, senzual pe canapea. Adevărul despre trupul ei e aici FOTO

Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției. Oana Roman „lovește” din nou. Vedeta nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai populare și apreciate influencerițe din România. Cum arată, de fapt, fiica lui Petre Roman și cât de mult a slăbit. Fotografiile spun totul.

Transformarea fizică prin care a trecut trupul Oanei Roman este una remarcabilă, iar internauții din comunitatea sa de fani de pe Instagram întotdeauna au susținut-o pe vedeta de la Antena Stars, complimentând-o pentru progresul care se vede cu ochiul liber.

Chiar dacă nu a ajuns, deocamdată, la forma finală dorită, Oana Roman se simte tare bine în pielea ei, lucru pe care nu se sfiește să-l arate de fiecare dată are ocazia, în mediul virtual.

Vedeta a căpătat foarte multă încredere în ea, lucru care se poate observa și din postările îndrăznețe pe care le face pentru Instagram, acolo unde urmăritorii au ocazia să o vadă în toată splendoarea sa. Recent, Oana Roman și-a cucerit fanii cu o serie de fotografii senzuale, în care diva apare într-o ipostază inedită. Cu un zâmbet larg pe buze, Oana poartă un body modelator mulat, de culoarea pielii, care-i pune în evidență silueta.

De-a lungul timpului, cârcotașii au speculat faptul că Oana Roman ar fi slăbit în urma unei operații de micșorare a stomacului. Deși nu le0a dat importanță acestor zvonuri, fosta soție a lui Marius Elisei a ținut să lămurească, odată pentru totdeauna, acest subiect, spunându-le fanilor săi din mediul online că nu s-a pus problema de o asemenea intervenție.

„Dragii mei, zilele acestea am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeaşi întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reuşit să slăbesc.

Unii dintre voi sunteţi uşor sceptici în legătură cu acest subiect şi mă tot întrebaţi în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operaţie de micşorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operaţie foarte complicată la nivelul abdomenului şi nu am voie să fac aşa ceva.”, a explicat Oana Roman pe Instagram, acum ceva timp.