Oana Roman a luat foc și a răbufnit! Și-a anunțat public decizia finală

Oana Roman a fost multă vreme într-un război cu publicul…sau publicul a fost într-un război cu ea, căci multele glume legate de silueta ei, spuse de-a lungul a 20 de ani, au rămas în mintea tuturor. De aproape doi ani, vedeta a hotărât să se reinventeze, iar eforturile care au dus-o spre un corp armonios și sănătos au făcut-o să-și schimbe și atitudinea. Lecția de azi: ”Less is more”.

Oana Roman, decizie de viitor. Vedeta a răbufnit: „Am devenit mai selectivă”

Oana Roman a pus piciorul în prag. Nu mai vrea să aibă în preajmă prieteni falși și a hotărât să fie mai selectivă cu oamenii din viața sa. Vedeta vrea să fie respectată și să elimine din anturajul ei oamenii toxici care nu îi vor binele. Totodată, Oana le-a transmis urmăritorilor ei că nu va mai accepta nicio jignire.

„Constat în ultima vreme că lista oamenilor pe care îi admir, de la care simt că am ceva de învățat și cu care vreau să mă înconjor este din ce în ce mai mică. Am devenit mult mai selectivă și ăsta e un lucru bun. Trendul ăsta al simplificării vieții, fie că e vorba de haine, obiecte decorative sau anturaj, este bienvenit. Less is more. Puțin și calitativ, potrivit și pe măsură. Nu mult și prost.

„Pretind să fiu și eu respectată”

Fără supărare, sunt selectivă și cu publicul meu pe care îl respect profund. Nu mint niciodată. Nu spun niciodată că îmi place ceva decât dacă îmi place pe bune. Recomand doar dacă am probat și mi-a plăcut. Nu accept nici pe bani să promovez produse în care nu cred. NICIODATĂ.

Dar pretind să fiu și eu respectată. Nu jignesc pe nimeni, nu dau sfaturi care nu mi se cer, nu comentez pe pagina nimănui pentru a critica sau jigni. Așa că dacă mă jignești, îmi vorbești urât, comentezi urât despre mine sau familia mea, dau block. Vreau o comunitate frumoasă, cu oameni pozitivi și cu vibe bun”, a scris aceasta pe Instagram.