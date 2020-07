Ce măsură poartă la blugi Oana Roman, după ce a slăbit. Cât a slăbit, de fapt

Oana Roman a slăbit spectaculos, iar asta se vede în garderoba ei. Astfel că vedeta poartă acum un număr mult mai mic la blugi, fiind tare mândră de realizarea ei.

Ce măsură poartă la blugi Oana Roman, după ce a slăbit

Oana Roman a început o dietă cu ajutorul căreia a topit kilogramele în plus. Rezultatele sunt vizibile, iar vedeta a dezvăluit că a dat jos nu mai puțin de patru mărimi la haine și este fericită că a reușit să îmbrace blugi skinny, măsura 42.

De altfel, fiica lui Petre Roman este ambițioasă și nu are de gând să se oprească aici: se pare că obiectivul ei este să ajungă la mărimea 38.

„Azi m-am dus să-mi cumpăr blugi. Nu vă puteți imagina ce înseamnă pentru mine să întru în blugi skinny măsura 42. De la 50. Ce bucurie, ce mândrie, ce satisfacție. Până la 38 mai e puțin”, a transmis ea pe grupul de Facebook „Nu mai port”.

De altfel, vedeta a postat o fotografie cu blugii noi achiziționați, care erau așezați deasupra celor luați cu un an înainte: „În poze, blugii de anul trecut, măsura 50, peste care cei de azi, măsura 42. Se vede diferența. Și una cu înainte si după, între poze este diferența de fix un an”, a scris aceasta în dreptul fotografiei.

La ce trucuri a apelat Oana Roman pentru a slăbi

Oana Roman a mai dezvăluit și trucurile la care a apelat pentru a putea da jos kilogramele nedorite:

„Vreau sa împărtășesc cu voi bucuria mea. După cum am tot spus, din noiembrie am început un program de slăbire. Care a dat roade. Fără operație la stomac, fără diete drastice. Doar proceduri de remodelare corporala și mâncare puțină, dar din toate.

Mi-e poftă de ciocolată, mănânc două pătrățele de ciocolată, mi-e poftă de pâine, mănânc o felie de pâine prăjită. Dimineața beau doar cafea, dacă mi-e foame mănânc un biscuite low carb, iar prima mea masă e după ora 14. Mănânc mult pește, friptură, salate, fructe de mare ”, a transmis Oana Roman.

Oana Roman a dezvăluit la un moment dat și faptul că a reușit să dea jos 12 kilograme în mai puțin de jumătate de an:

”Rezultatul a fost așa: pe măsurătoare, eu slăbisem 14 cm solduri, 12 cm în talie… Adică, în cinci luni am dat jos vreo 12 kg. Am 42-44 la haine, iar înainte purtam de la 48-50. De la XXL, am ajuns la M. Mă simt foarte bine. Am o senzație foarte frumoasă când văd că mă încap haine de alt gen”, a declarat Oana Roman, potrivit spynews.ro.