Oana Roman a ajuns din nou la doctor. Ce s-a întâmplat cu fata lui Petre Roman, chiar acum

Clipe grele pentru Oana Roman. Cunoscuta vedetă de televiziune a ajuns din nou la doctor. Ce se întâmplă cu fiica lui Petre Roman și care este starea sa de sănătate? Fanii sunt șocați de noile vești.

Oana Roman și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o fotografie în care apare într-un spital. Aceasta se afla atunci alături de un cadru medical. Fanii s-au îngrijorat imediat după ce au văzut ipostaza în care s-a pozat, ulterior au înțeles din mesajul ei care este motivul pentru care a ajuns din nou în atenția medicilor.

Oana a fost să-și facă testul pentru anticorpi la Spitalul Sanador, după ce și-a dus mama la un control neurologic. Conform mărturiilor sale, fosta prezentatoare de televiziune s-a imunizat împotriva virusului SARS-CoV-2 și vrea să știe cât de protejată este de virusul care a schimbat complet lumea:

“Mi-am făcut azi (n.r.: marți, 13 iulie) și testul pentru a detecta numărul de anticorpi post vaccin anti-COVID. Este foarte important să facem un astfel de test cam la două luni după vaccinare pentru a vedea câți anticorpi avem și cât de protejați suntem. Se recoltează o mică eprubetă de sânge și, în 24 de ore, avem rezultatul”, a scris partenera lui Marius Elisei.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au primit și o altă veste deosebit de bună. Vedeta a mărturisit că între ea și Marius Elisei va exista o reînnoire a jurămintelor, nu o cununie civilă precum ar fi crezut cu toții pentru că ea încă nu și-a schimbat actele în aceste cinci luni de când s-a pronunțat divorțul oficial. Cea care se bucură extrem de tare de hotărârea lor este cu siguranță Iza, fiica acestora.

“Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Parintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele. Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”

Oana Roman (Sursa: Xtra Night Show)