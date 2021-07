Oana Roman și Marius Elisei locuiesc din nou împreună: „Tati a dormit cu mami”

Veste uriașă pentru fanii cuplului care a decis să-și acorde încă o șansă! Oana Roman și Marius Elisei locuiesc din nou împreună. Fiica celor doi este bucuroasă peste măsură de faptul că părinții ei sunt din nou într-o relație.

Oana Roman și Marius Elisei locuiesc din nou împreună: bărbatul a revenit în sânul familiei

Încurcate mai sunt căile Domnului! După un lung șir de despărțiri și împăcări, o nuntă cu fast și un divorț controversat, cei doi au hotărât să-și mai ofere încă o șansă. De data asta fanii cuplului îi regăsesc mai liniștiți și relaxați decât au fost vreodată.

Precum au menționat cei doi, un act nu schimbă cu nimic lucrurile, iar aceștia sunt mai fericiți acum, după ce și-au rezolvat problemele. Vedetele au pus pe stop perioada plină de semne de întrebare și au hotărât să facă lucrurile ca la carte, astfel că bărbatul a revenit în sânul familiei.

Desigur că cea mai bucuroasă este Isa, care își dorea extrem de tare ca părinții ei să fie din nou împreună. În timpul acesta, Marius nu mai contenește cu gesturile frumoase și cu declarațiile de dragoste la adresa fostei soții, actuale partenere.

„Ne-am întors aseară din Franța. Am ajuns la pe la 01:00 noaptea. Ne-am culcat la 02:00. Azi dimineață ne-am trezit, am desfăcut bagajele, am făcut alte bagaje și am plecat din nou la drum.

Mergem la mare, pentru că avem filmări pentru emisiunea Mămici de Pitici, cu Lipici, deci mergem la treabă. Avem filmări și astăzi și mâine și uite așa suntem mereu pe drumuri și ce credeți, e și mare aglomerație’, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare, ulterior Isa a intervenit.

„Să-l trezesc pe tati de lângă mami”

„Aseară am chirăit ca să pot să-l trezesc pe tati de lângă mami ca să doarmă cu mine, că mi-a promis. Și a adormit lângă tine și după aia am chirăit ca să vină lângă mine”

Isabela Elisei

Foștii soți s-au afișat recent la primul eveniment de după divorț. Aceștia s-au comportat ca o familie, alături de ei fiind și micuța lor. Un detaliu i-a bucurat enorm pe cei care voiau să-i revadă împreună – verigheta lui Marius pe degetul inelar.