Oana Radu, vestea pe care mulți o așteptau. Ce se întâmplă între ea și noul iubit

Trecutul apropiat al Oanei Radu a fost presărat cu suspine, destinul punând-o, la finalul anului trecut, în fața unui moment cumplit: moartea iubitului ei. Timpul s-a scurt, iar soarele a ieșit și pe strada ei, iubirea venindu-i în înaintare. L-a găsit pe Cătălin, antrenorul ei personal, om pe care îl admira de multă vreme. Ce se întâmplă între ea și noul ei iubit?

Oana Radu, vestea pe care mulți o așteptau

Oana Radu a recunoscut relația cu noul ei iubit, Cătălin, antrenorul ei personal, la începutul acestui an. Deși o bună perioadă de timp a negat apropierea de acesta, jurnaliștii și fanii au observat că ceva există între cei doi. Cu toate acestea, cântăreața este blamată în continuare de fani, în mediul online, pentru decizia de a-și reface viața la numai 4 luni de la moartea tragică a fostului partener, în condițiile în care, din spusele artistei, de aproape un an nu mai era iubire între ei. Fericirea e fericire, iar ea continuă să existe. Astfel, Cătălin a decis să o ceară în căsătorie pe Oana.

„Cătălin m-a cerut în căsătorie și am zis da”

„Dragilor, vreau să vă spun ceva, dar nu ştiu cum să încep. Mai ţineţi minte că am postat eu un inel pe care mi-l doream foarte mult? Atunci vă spuneam că dacă vreodată voi fi cerută în căsătorie, cu inelul ăla voi fi cerută. Şi story-ul acesta nu este degeaba că uitaţi-vă ce am pe deget. Și dacă acum vă întrebaţi cum de am acest inel pe deget, nu mi l-am cumpărat singură. Da, am fost cerută în căsătorie. Nu-mi vine să cred că spun asta, cât sunt de fericită. Cătălin m-a cerut în căsătorie şi am zis da. Și da sunt fericită.

Și știu că o să mai apară o mulțime de cârcotași, care o sa mă întrebe ‘dacă inelul nu era plin de diamante mai erai fericită?. Răspunsul este da, mai eram fericită și sunt foarte fericită alături de el. Am fost foarte fericită și am simțit nevoia să știe foarte multă lume că sunt fericită. Nu știu dacă o considerați greșeală sau nu. Aș fi fost fericită și dacă mă cerea în căsătorie cu inelul de la pufuleți cu surprize. El nu crede”, a spus Oana Radu pe Instagram.