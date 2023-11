Oana Radu, despre suferinţa cauzată de divorţ. Ce a dus la despărţire, de fapt: „Ne respingem”

Oana Radu a recunoscut că a divorțat, după o bună perioadă în care a refuzat să dea detalii despre această situație. Vedeta a mărturisit că nu mai formează un cuplu cu Cătălin Dobrescu și a dezvăluit motivul despărțirii lor. Ce a dus la separare și ce speră vedeta că se va întâmpla în viitor.

Oana Radu este, oficial, o femeie singură. Aceasta a divorțat de Cătălin Dobrescu, după trei ani de mariaj. Deși mulți au bănuit că nu mai formează un cuplu, niciunul dintre ei nu a recunoscut asta până acum și au încercat să pozeze încă în doi soți fericiți. Într-un final, adevărul a ieșit la iveală

Cu toate acestea, vedeta nu a mai rezistat. Artista a clarificat situația și a povestit că este în cea mai grea perioada a vieții ei după despărțirea de soțul său, antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu. Oana Radu a recunoscut că s-a îngrășat din cauza stresului și problemelor, pentru că are tendința să își înece amarul în mâncare.

Artista a mărturisit că a mai avut probleme înainte, dar nimic nu s-a comparat cu această lovitură primită de la viață. Cântăreața a refuzat să intre prea mult în detalii, dar a lăsat de înțeles că suferă mult și că divorțul este un subiect mult prea sensibil pentru ea. Nu se aștepta la asta, dar răul nu vine când îți dorești și te ia prin surprindere.

Nu a ezitat, însă, să spună motivul separării. Astfel, Oana Radu consideră că ea și fostul ei soț au petrecut prea mult timp împreună, au fost mereu amândoi, încât au ajuns să se sature unul de altul. În plus, consideră că seamănă atât de bine că, la un moment dat, au început să se respingă.

Asta e tot ce pot să spun. Semănăm foarte tare și chestia asta cred că ne-a făcut rău și faptul că am și stat și foarte mult timp împreună pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi, toată viață împreună. N-am stat nicio zi separați. Și cumva când ai aceeași persoană și la muncă și acasă, asta dăunează relației”, a povestit artista.

„Sunt într-o perioadă foarte – foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum deși am avut multe chestii grele în viață. Treaba asta m-a cam dărâmat. Cel mai tare m-a dărâmat faptul că relația noastră nu s-a destrămat dintr-un motiv anume, n-a existat niciun motiv. Pur și simplu noi suntem atât de la fel încât ne respingem.

Oana Radu crede în împăcarea cu soțul ei și speră că se va produce și o astfel de mișcare. Este de părere că două suflete pereche se vor regăsi mereu dacă între ele încă mai există sentimente.

Oana Radu a vorbit și despre fostul ei soț, care a avut parte de un sfârșit tragic. Mulți au criticat-o atunci că și-a refăcut viața mult prea repede, dar a preferat să păstreze tăcerea și să lase gurile rele să își facă treaba. Artista a recunoscut acum că ei nu mai erau împreună la momentul respectiv, deși locuiau în aceeași casă doar din obligație.

Oana Radu spune că a trăit o traumă atunci când fostul ei iubit s-a stins din viață. Încă mai avea sentimente pentru el când s-a produs tragedia, dar nu se gândea la împăcare. La înmormântare a fost ținta tuturor criticilor, pe motiv că nu a plâns și nu și-a exprimat suferința.

Ea a vrut să clarifice situația, mărturisind că este genul de persoană retrasă, căruia nu îi place să se exteriorizeze prea mult. A suferit, însă, mult din cauza acestei tragedii, care a marcat-o pe viață și peste care nu a putut niciodată să treacă.

Eu când am fost la înmormântarea lui….mulți s-au întrebat de ce nu plâng și nu-l jelesc. Oamenii trebuie să înțeleagă că suferim diferit, nu trebuie toți să plângem cu lacrimi de crocodil. Pur si simplu, într-un moment de șoc poti să fii împrietit si să nu ai nicio reacție. „, a spus artista la podcastul lui Jorge.

Artista regretă că a spus atunci anumite lucruri despre fostul ei iubit. Pentru că era în stare de șoc și nu conștientiza situația, a ajuns să facă declarații publice de care acum este rușinată și speră că regretatul bărbat o va ierta pentru ele.

Oana Radu a dezvăluit detalii despre începutul relației sale cu fostul soț, subliniind că aceasta a avut loc în timpul perioadei de doliu pentru fostul său iubit. Cu sinceritate, artista a recunoscut că antrenorul de fitness a fost prezent în cele mai dificile momente ale vieții sale și a fost sprijinul de care avea mare nevoie.

El a fost omul care a ajutat-o să depășească tragedia ce a marcat-o pe viață și să suporte mai ușor jignirile oamenilor. Mulți o acuzau atunci de întreaga situație, de parcă ea ar fi fost vinovată de moartea bărbatului.

Singurul ei dorință a fost să găsească fericirea în acele clipe dificile și consideră că nu a făcut nimic greșit. Simte că și-a urmat inima și a ales liniștea ei, dar vrea să plătească în fața lui Dumnezeu dacă a greșit cu ceva, dar nu în fața oamenilor răi și invidioși, care nu au niciun drept asupra vieții sale.

„Când a apărut Cătălin în viața mea a fost primul meu moment din viață când am fost fericită. Mi s-a părut că cineva mă iubește, mă apreciează, vrea să mă salveze din iad, pentru că am fost în iad. Cu anxietate, cu panică…o perioadă groaznică. Și am zis, eu nu vreau să fiu falsă, să mint sau să mă ascund.

Asta sunt, am o relație, mi-o asum, judecați-mă, dați cu pietre voi, ăștia perfecți. Asta sunt, judecați-mă! Mi-am dorit să fiu fericită și mi s-a părut că am și eu dreptul la fericire. Dacă am greșit, poate că plătesc, poate că voi plăti pentru greșelile mele”, a mai spus Oana Radu.