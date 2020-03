Oana Radu a fost cerută în căsătorie de noul iubit. Cum arată inelul care le-a uluit pe rivalele de la Bravo, ai stil!

Oana Radu se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața sa! Cântăreața iubește și e iubită…iar în viitorul apropiat va urma să poarte pentru prima oară rochia de mirească, pentru că tocmai a fost cerută de iubitul ei în căsătorie. Cum arată inelul și ce au spus rivalele de la Bravo, ai Stil despre acesta?

Dacă nu cu mult timp în urmă suferea extrem de tare și își pierduse speranța, acum se poate mândri cu faptul că a tras lozul norocos. Noul ei iubit s-a grăbit și i-a și pus inelul pe deget. Acesta a cerut-o în căsătorie într-un mod inedit – la cumpărături.

Ajunsă în culisele Bravo, ai Stil, Oana s-a văzut nevoită să explice apariția bijuteriei pe mâna sa stângă. Iubita solistă i-a făcut ulterior o declarație de dragoste partenerului ei chiar la finalul defilării. Toate concurentele au felicitat-o pentru fericitul eveniment care urmează să se desfășoare cel mai probabil în cursul anului viitor.

youtube.com/watch?v=QkpnTQehiWA&t=460s

„Cătălin mi-a fost alături într-o perioadă în care mi-a fost foarte greu și cu siguranță va mai fi de acum încolo. Putea să facă cererea și cu un inel de plastic, după să vină cu altceva. Îl iubesc sincer și-i mulțumesc pentru că mă ajută să devin cea mai bună variantă a mea. Am făcut și un atac de panică atunci , exact ca la carte. Urgența mă cunoaște ca pe calu’ breaz. Eram la cumpărături, am bănuit, totul era dubios. Când s-a dus la baie, am pipăit geaca și am simțit. Mi-a zis că nu se pricepe la asta, dar că își dorește să fie alături de mine toată viața. Este un inel foarte scump, nu voiam un inel normal, este o bijuterie scumpă…meritam investiția”

Oana Radu