Oana Radu, dezvăluiri șocante despre fostul iubit! Ce semn are pe corp din cauza loviturilor primite

După tragedia prin care a trecut în septembrie 2019, Oana Radu s-a reinventat. Este pe cale să ajungă din nou la forma dorită, din punct de vedere fizic, a întâlnit un alt om cu care să își împartă bucuriile și a acceptat în viața ei provocarea ”Bravo, ai stil”, unde, inevitabil, și-a deschis sufletul. De o vreme deja în competiție, artista a ajuns la sensibilul subiect, relația cu fostul iubit.

Oana Radu a plâns în direct, la TV, când și-a amintit de perioada cruntă prin care a trecut alături de fostul ei iubit, Alin, care a murit în septembrie 2019, la trei săptămâni după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. În ultima perioadă pe pământ, bărbatul a fost în comă indusă, din cauza arsurilor, care îi acoperiseră 75% din corp. Oana a fost alături de el și familia lui în tot acest timp.

La puțină vreme după, artista și-a refăcut viața, fiind blamată de fani pentru acest fapt. Ceea ce a dezvăluit mai târziu a fost că iubirea dintre ea și Alin lipsea, iar de un an cei doi își trăiau viața în același apartament ca doi străini.

Viața cântăreței a continuat, chiar și cu critici pe fundal. Mai târziu, a acceptat provocarea ”Bravo, ai stil”, unde, după câteva săptămâni, a acceptat să vorbească despre sensibilul subiect. În cadrul unui interviu, ea a povestit ce clipe de groază a trăit în relația cu fostul partener, dezvăluind că acesta a lovit-o.

„Și m-a întrebat cineva dacă am nasul strâmb. Da, îl am pentru că nu m-a bătut, m-a lovit cu fruntea sau cu nasul lui. Nu vreau să dăm asta cu lovitul. Când am fost atât de fericită, acum, mai nou, de asta am simțit să spun lucrurile, că nu am fost niciodată. Poate am greșit. Mă pun și în situația familiei lui că și-au pierdut copilul, dar nu sunt eu deloc vinovată pentru ce i s-a întâmplat. Eu i-am spus în ziua aia să nu plece din București. Oamenii au uitat complet de criminal , că i-a dat foc, și oamenii mă judecă toți pe mine”, a spus Oana, la ”Bravo, ai stil”.

„Mă simțeam vinovată pentru că eu aveam gânduri. Îmi spuneam că omul ăsta nu e bun pentru mine, că trebuie să plece din viața mea. Noi eram împreună și el avea niște vicii pe care i le toleram până dimineața. Nu mai suportam. Toate gândurile astea mă făceau să mă simt vinovată”, a completat artista.