O vedetă PRO TV, posibil candidat la Primăria Capitalei, din partea lui Viorel Cataramă. Anunț surpriză

Vedeta Pro TV Mohammad Murad, cunoscut din emisiunea Imperiul Leilor, s-ar putea să candideze pentru Primăria Capitalei. Cel care i-a făcut propunerea a fost omul de afaceri Viorel Cataramă, care a încercat recent să se infecteze cu coronavirus, dar a dat greș.

Mohammad Murad a acceptat să candideze la Primăria Capitalei, din partea partidului neînființat încă de Viorel Cataramă

Milionarul Mohammad Murad se pare că s-a plictisit să ofere bani celor care au idei de afaceri, cum face în celebra emisiune de la Pro TV, și vrea acum să candideze la Primăria Capitalei pentru a face investiții pentru bucureșteni. Omul de afaceri a fost curtat de Viorel Cataramă, cel care a obținut acordul de principiu al milionarului, pentru a candida din partea partidului Mișcarea Patrioților Români, pe care Cataramă vrea să-l înființeze.

„Astăzi m-am întâlnit la Mamaia cu Dr. Mohamad Murad. I-am propus să fie candidatul Mișcării Patrioților Români la Primăria Capitalei. Am făcut această propunere având în vedere performanțele obținute în sectorul privat (peste 3.000 locuri de muncă, peste 1 milion de mp construiți), precum și implicarea în nenumărate proiecte sociale. Deși este de origine libaneză, după 35 de ani petrecuți în România, dl. Moha cunoaște realitățile țării, devenind un bun român. Propunerea a fost acceptată de principiu, urmând ca detaliile să fie stabilite ulterior”, spune Cataramă.

De la afaceri de sute de milioane de euro, la candidat din partea partidului Mișcarea Patrioților Români

Proiectul formațiunii politice Mișcarea Patrioților Români a fost anunțat de Viorel Cataramă săptămâna trecută. Mohammad Murad este cel mai mare hotelier din țară și președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

De origine libaneză, Mohammad Murad a venit în România pentru a studia Medicina, însă a ajuns să conducă un adevărat imperiu hotelier, cu peste 15 locații turistice.

„Viața ascunde multe aspecte necunoscute. Țin minte că, dacă întârzia Revoluția o săptămână, eu probabil nu mai eram în România. Totul a fost întâmplător. Eram medic la Spitalul Colentina și colegii mei mă rugau pentru una, alta, să le aduc din Liban și am văzut că este loc. Am zis că o fac temporar să-mi îmbunătățesc veniturile, dar uite că acest lucru temporar are deja 30 de ani. Asta a fost să fie. Am zis să rămân pe zona de medicină, dar altfel. Făcând turismul, pentru că oamenii au nevoie mai mult de tratament psihologic decât medicamentos”, a povestit Mohammad Murad pentru libertatea.ro. S-a descurcat destul de bine, după ce a plecat din spital, iar acum are o avere estimată la 130-150 de milioane de euro.