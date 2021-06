O româncă e cea mai bogată femeie din Portugalia. Care e povestea Mirelei Șuta

Mirela Șuta a atras atenția tuturor. Aceasta a devenit cea mai bogată femeie din Portugalia. Care este povestea celebrei afaceriste de la noi care a cucerit Portugalia? Cum a ajuns să aibă aceasta succes?

Povestea Mirelei Șuta, cea mai bogată femeie din Portugalia

Mirela Șuta se bucură de succes departe de meleaguri. Aceasta este unul din cei mai prosperi oameni de afaceri din Portugalia, un titlu pe care l-a obținut cu multă muncă istovitoare pe care a luat-o pas cu pas de la spălatul vaselor până la lucrul pe șantiere.

Femeia are 49 de ani, este medic de profesie, dar nu a practicat niciodată. În anul 2000, la doi ani după ce a terminat cursurile de la Facultatea de Medicină la Cluj, a hotărât să părăsească România. Familia din care provine nu era înstărită și nu a avut parte de susținere financiară, așa că a trebuit să facă tot posibilul pentru a se descurca.

Mirela a fost nevoită să ia bani cu împrumut pentru a-și putea plăti viza turistică în perioada în care românii aveau interzis în țările Uniunii Europene. Nu s-a ferit niciodată să muncească, deși venea de pe o traiectorie unde părea că drumul doar trebuie urmat, a lăsat deoparte medicina și a ajuns la spălatul de vase: „Nu trebuie să ne fie niciodată ruşine să muncim.

Şi nici de trecut nu trebuie să ne fie ruşine, nici de prezent. Noi ne-am făcut trecutul şi noi ne facem prezentul. Am acceptat, am ajuns să am un loc de muncă să mă întreţin.

Ca orice român, când am plecat, am rămas cu datorii acasă pentru că nu ne permiteam să plătim o viză turistică. Pe vremea aceea, era valoarea unei case la ţară. Nu veneam dintr-o familie bogată, ca să îmi permit să îmi cumpăr o viză sau să-mi rezolv o viză turistică. Din contră, a trebuit să mă împrumut”

Cum a pornit propriul brand?