O româncă a ajuns cea mai bogată femeie din Portugalia. Spăla vase la noi în țară

O româncă de 49 de ani a devenit cea mai prosperă afaceristă din Portugalia. A început prin a spăla vase și a lucra prin șantiere.

Mirela Șuta a studiat medicina, însă la doi ani de la absolvire a hotărât să plece din România. A fost nevoită să îmrpumute bani pentru a își putea plăti viza turistică, pentru că în anul 2000 românii nu aveau voie să intre în țările din Uniunea Europeană.

Noi ne-am făcut trecutul şi noi ne facem prezentul. Am acceptat, am ajuns să am un loc de muncă să mă întreţin. Ca orice român, când am plecat, am rămas cu datorii acasă pentru că nu ne permiteam să plătim o viză turistică. Pe vremea aceea, era valoarea unei case la ţară.

O perioadă a spălat vase la un restaurant, apoi a plecat pe șantier, acolo unde lucra fratele ei. I-a fost extrem de greu, dar spune că a trebuit să învețe să se integreze.

„Am început să merg cu fratele meu pe şantiere mici. În două săptămâni am găsit angajatori şi pe şantier s-a câştigat mult, am crescut. Am învăţat să pun gresie, faianţă, să pun cărămidă – de toate am învăţat şi de toate am făcut.

Asta se întâmpla prin 2001. Mi-am găsit un job ca să mă întreţin şi ca să fac bani să trimit acasă. Între timp, am făcut un curs de limba portugheză, am învăţat-o temeinic şi m-am descurcat foarte bine. Am făcut un efort foarte mare, pentru că oricine vrea să se integreze într-o ţară, într-o societate, trebuie să le cunoască şi să le vorbească limba“, mai explică Mirela.