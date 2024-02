O recunoști pe fetița zâmbitoare și roșie în obraji? Acum a ajuns celebră în toată România FOTO

Timpul trece și ne schimbă, indiferent de cine suntem. Anii își spun serios cuvântul, din toate punctele de vedere, dar mai ales fizic. La fel putem observa și în cazul copilului din imagine, care acum este o femeie în toată firea, realizată și puternică. Tu știi cine este fetița? E cunoscută în toată țara.

Fetița din imagine este una dintre cele mai iubite vedete din România. Se bucură de un succes formidabil și are o mulțime de fani, care o apreciază pentru tot ceea ce face, pentru sinceritatea și puterea de care dă dovadă.

Vedeta a dat publicității o fotografie cu ea așa cum arăta pe vremea când era doar o copilă, dar puțini sunt cei ce o recunosc. Era o fetiță zâmbitoare, plină de viață, care nu știa la ce încercări grele o va supune viața pe parcursul anilor.

Era o fetiță extrem de simpatică, ce la rândul ei a dat naștere unei alte fete. Aceasta îi seamănă perfect și probabil a moștenit de la ea și tăria de caracter cu care mama a fost înzestrată.

Un indiciu: a divorțat recent și duce o luptă grea cu fostul soț. Dacă încă nu ți-ai dat seama, este vorba despre celebra Oana Roman. În imagini era abia la început de drum, dar acum a descoperit ce înseamnă cu adevărat viața.

Oana Roman a trecut prin multe greutăți în viața de adult, dar nici copilăria nu a fost una excelentă. Nu are amintiri prea frumoase din acea perioadă, cel puțin nu până la vârsta de 10 ani, timp în care a fost supusă unor tratamente deloc potrivite pentru un copil cu o vârstă atât de fragedă.

Chiar și după trecerea multor ani, unele amintiri din copilărie rămân puternic înrădăcinate în mintea și inima noastră. Oana Roman, o personalitate cunoscută în mediul media românesc, a avut curajul să aducă în prim-plan o parte întunecată a trecutului său.

Aceasta a dezvăluit cu sinceritate și durere bătăile brutale pe care le-a suferit din partea tatălui său, Petre Roman. Într-o mărturisire înduioșătoare și cutremurătoare, Oana a dezvăluit că a fost supusă abuzurilor fizice de către tatăl său în timpul copilăriei sale. Aceste abuzuri includeau bătăi repetate, aplicate ori de câte ori tatăl său avea ocazia, de multe ori din motive banale.

„Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa.

Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa.

Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva”, îșo amintește vedeta.