Cornel Păsat, dezvăluiri fără perdea din relaţia cu Oana Roman. Ce nu trebuia să facă dansatorul faţă de vedetă: „E aprigă la mânie”

Cornel Păsat și Oana Roman au format unul dintre cele mai controversate cupluri. Cei doi au avut o relație de șapte ani, care s-a terminat în mod surprinzător. După 17 ani, dansatorul a ieșit public și a vorbit despre relația lor și motivele care au dus la ruptura iremediabilă.

Despărțirea tumultuoasă dintre Oana Roman și Marius Elisei a stârnit curiozitatea publicului, readucând în prim-plan trecutul amoros al celebrei fiice a fostului prim-ministru al României, Petre Roman. Acum, lumina reflectoarelor cade asupra relației pe care Oana a avut-o cu Cornel Păsat, coregraful și dansatorul de la Flamingo Boys.

Cei doi au împărțit același drum timp de șapte ani, iar acum, Cornel Păsat a ales să dezvăluie ce anume a dus la sfârșitul acestei povești de dragoste, dar și să vorbească despre aspectele mai puțin cunoscute ale personalității Oanei.

Într-un interviu sincer, Cornel Păsat a dezvăluit că relația lor s-a încheiat în 2007, însă au reușit să mențină o conviețuire civilizată și să se salute atunci când se întâlnesc. Despre Oana Roman, el a afirmat că aceasta este o „fire rebelă și orgolioasă, are sânge de spanioloaică.”

Fondatorul trupei Flamingo Boys a evidențiat că fosta sa iubită are obiceiul să spună întotdeauna adevărul în față, indiferent de cât de dur ar fi acesta. Susține că ea a avut de multe ori de pierdut din cauza comportamentului său dar, în esență, o consideră o persoană minunată.

Relația dintre Cornel Păsat și Oana Roman a captat atenția publicului, mai ales după divorțul tumultuos al acesteia de Marius Elisei. Catinca, sora vedetei, a pus paie pe foc, sugerând că Oana se potrivea mai bine cu fostul ei iubit, iar Marius nu era niciodată pe aceeași lungime de undă cu ea.

„Eu și Oana am avut o chimie bună. Relația noastră se baza în primul rând pe respect și înțelegere. Oana este o fire rebelă și orgolioasă, are sânge de spanioloaică. Este un berbec adevărat și dacă nu știi cum să aplanezi eventualele conflicte iese cu scântei. Are o calitate pe care eu o consider mai degrabă defect.

E extrem de sinceră. Spune mereu adevărul necenzurat indiferent cât de incomod sau dur ar fi. De multe ori a avut de pierdut din cauza impulsivității și a lipsei de cenzură. Dar dacă ești atent la ce spune, apreciezi adevărul, sinceritatea și ai calm, tact, deschidere pentru dialog, răbdare și maturitate poți evita conflicte și poti îmbunătăți calitatea vieții conjugale.

Dacă te contrezi și te pui cu ea cap în cap în momentul nepotrivit ies scântei și nu prea ai șanse de câștig. Mai bine o lași sa se liniștească și o abordezi când este calmă și dispusă la dialog. Are suflet bun, dar e aprigă la mânie. Așa că trebuie să știi cum să o iei, să o anticipezi și să eviți conflicte. Decât o confruntare directă la nervi, mai bine o retragere și revenire la discuții pe un fond mult mai calm”, a declarat Cornel Păsat pentru cancan.ro.