Scandal uriaș între Oana Roman și Marius Elisei. Vedeta, acuzată de infidelitate: “E și el divorțat“

După confesiunea vedetei, a venit răspunsul fostului ei partener. Este scandal uriaș între Oana Roman și Marius Elisei. Bărbatul și-a acuzat fosta soție de infidelitate, a descris o întâlnire nocturnă nepotrivită pe care ar fi avut-o aceasta cu un afacerist de la noi din țară.

Cu toate că a spus că nu va mai participa la emisiuni, podcasturi și nu va mai da prea multe interviuri în presă, Oana Roman a decis să facă o excepție, gândindu-se că prin dezvăluirea experiențelor pe care le-a trăit ea în căsnicia cu Marius Elisei ar putea ajuta alte femei de la noi din țară care trec prin probleme similare.

La scurt timp după publicarea interviului, din care nu au lipsit mărturisiri dureroase despre conflictele și problemele ce i-au dus pe cei doi la despărțire, a apărut și reacție bărbatului.

Pentru că finalul a fost ăsta, în care eu am decis să pun punct și am făcut un plan foarte bine pus la punct ca să ajung în punctul ăsta, pentru că nu a fost ușor și mi-a luat aproape doi ani. (…) E foarte greu să scapi când ești într-o astfel de relație. (…) Evident că da (n.r. l-a iubit pe Marius Elisei)’, a mărturisit Oana Roman, potrivit SpyNews .

A venit apoi rândul lui Marius Elisei să ofere propria sa variantă a celor zece ani de relație. Invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, bărbatul a făcut o serie de acuzații la adresa fostei sale soții. A spus că el devenise „sacul de box”, cel asupra căruia își vărsa toate frustrăile. Certurile ar fi fost un element nelipsit din viața lor de cuplu, iar încercările lui de împăcare au fost făcute doar de dragul fiicei lor.

Mai mult, Marius Elisei a acuzat-o pe Oana Roman de infidelitate. Se întâmpla după divorțul lor, dar într-o perioadă în care făceau pași spre împăcare. Într-o scurtă escapadă la mare, bărbatul a afirmat că vedeta și-ar fi petrecut noaptea cu un alt bărbat, un afacerist divorțat, care are un copil, sub pretextul semnării unui contract.

„Eu, dacă îți zic ceva despre o persoană, tu te aprinzi? Iei foc? Când a plecat la mare, a plecat cu Vica Blochina și încă o fată. S-au cazat toate trei într-un hotel, după care, seara sau pe la prânz spre seară, s-au dus la o cherhana, unde era evenimentul respectiv. S-au dus acolo, a venit seara, ea, între timp, vorbea cu respectivul. L-a chemat acolo. După aia, am primit un telefon: «Băi, e Oana aici». Zic: «Bine, mă, las-o».

M-au sunat foști paparazzi, nu mai lucrează de 3-4 ani. Nici nu ne împăcasem. Vine tipul respectiv, fac poze împreună, după care ea ce face? Se duce la om acasă să semneze contractul, noaptea, rămâne până a doua zi dimineață să semneze contractul. Ea s-a dus la el. Știu cine e omul.

Atunci mi-am zis eu: «Pentru copil, cu omul ăsta nu este ok». M-am dus acasă și am întrebat-o pe Isabela cum e și dacă își dorește să revină acasă, după care ea l-a anunțat pe el că eu am venit acasă. I-am luat telefonul și am văzut toată convorbirea. E și el divorțat, are o fetiță. Nici nu contează, te duci și semnezi contracte noaptea, la el acasă”, a declarat Marius Elisei, la Antena Stars.