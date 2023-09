O recunoşti? Fetiţa din imagine este acum una dintre cele mai frumoase actriţe din România. Are mare succes

Tu recunoști fetița din imagine? Aceasta se bucură în prezent de un succes răsunător în teatru, fiind apreciată de un număr mare de oameni. Este vorba, mai exact, de Alexandra Velniciuc, care a postat această fotografie cu ocaiza zilei de naștere a tătălui ei.

Foarte multe persoane au întâmpinat dificultăți în identificarea celebrei actrițe. Alexandra Velniciuc este un nume răsunător pe scena teatrelor. Recent, vedeta a postat două fotografii. În amebele poze, aceasta apare alături de tatăl său. Diferența constă în vârsta acestora. În descrierea fotografiei, actrița a notot că:

Nu este prima oară când vedeta pune fotografii mai vechi cu ea. Recent, îndrăgita actriță a postat o fotografie cu ea în costum de baie. În descrierea pozei, actrița a precizat că fotografia a fost făcută în urmă cu 20 de ani.

Va astept la Teatrul Elisabeta, la Teatrul Ion Creanga , la #TeatrulStelaPopescu si la Teatrul Dramaturgilor Români sa incepem stagiunea”, a notat Alexandra Velniciuc în dreptul celor două imagini.

Foarte puțin știu că Alexandra Velniciuc este fiica cunoscutului actor Ștefan Velniciuc. Vedeta s-a născut la data de 01 septembrie 1980, într-o familie de artiști. Într-un interviu, actrița a vorbit pe larg despre copilăria sa, care a fost marcată de plecarea mamei sale.

„Eu îi mulțumesc că a plecat! Pentru că dacă aș fi fost un copil crescut cu mamă, tată, amândoi artiști, eu cred că eram mult mai îngâmfată, cred că aș fi considerat că totul mi se cuvine, cred că aș fi muncit mult mai puțin decât am făcut până acum. Și cred că nu m-aș fi întărit pe dinăutru așa cum am făcut datorită plecării mamei mele. Da, îi mulțumesc!

Eu sunt acum ceea ce sunt și datorită lipsei ei. Da! Spun acum un lucru care poate fi și interpretat, e foarte dur, dar să știi că suferința te face om, te face om! Sigur, ea nu trebuie provocată voit, Doamne ferește, nu zic asta, dar suferința dacă îți este dată, eu sunt un om credincios, dacă îți este dată, îți este dată ca să înveți niște lucruri și trebuie doar să ai demnitatea s-o porți cu tine.

Mi-a fost foarte greu, foarte greu, monstruos de greu, dar am învățat lucruri, am învățat să mă cunosc, am învățat să mă descopăr, am învățat ce-mi place, ce nu-mi place, am învățat ce vreau, ce nu vreau, am învățat lucruri și am învățat cel mai important lucru în viață, cred că ăsta este firul meu roșu, nimic pe lumea asta nu mi se cuvine, nimic! Pentru tot trebuie să muncești și trebuie să meriți!” a declarat Alexandra Velniciuc.