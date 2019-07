O pensionară de 102 ani s-a măritat. Câți ani are noul ei partener de viață. Dragostea nu are vârstă

Doi pensionari din Statele Unite ale Americii demonstrează că dragostea nu ține cont de vârstă. Ce își doresc proaspeții însurăței și cum se simte mariajul la 102 ani? Iată care este povestea lor de dragoste!

Mariaj la 102 ani!

John Cock, un fost veteran de război de 100 de ani, și-a unit destinul cu Phyllis, care va urma ca pe 8 august să împlinească 103 ani. Proaspeții însurăței își sărbătoresc noua viață și se bucură de azilul din Ohio unde cei doi locuiesc. CNN relatează că Phyllis provine dintr-o familie longevivă, astfel că și mama ei a trăit până la 106 ani. Pensionarii s-au dus în cursul săptămânii trecute la tribunal pentru a putea obține certificatul de căsătorie, moment în care au aflat că se pot căsători pe loc.

„Nu ăsta era planul, dar eram acolo și ne-au spus că ne pot căsători. Atunci am spus: «bine, haide să trecem la treabă»”, a declarat John Cook, conform sursei citate. John și Phyllis susțin că nu este deloc vorba despre o decizie pripită, pentru că ei trăiesc de mai bine de un an o poveste de dragoste frumoasă. „Sincer, ne-am îndrăgostit unul de altul. Știu că acest lucru poate suna forțat când vine vorba despre cineva de vârsta noastră, dar noi am făcut-o”, a spus Phyllis Cook. Ambii au la activ două căsătorii, iar acum se simt norocoși că au reușit să găsească dragostea adevărată la această vârstă.

„Nu ăsta era planul”

„Suntem compatibili în multe privințe și am ajuns să ne bucurăm unul de compania celuilalt”, a mărturisit John. Cei doi pensionari din Statele Unite ale Americii își petrec tot timpul împreună: stau la soare, mănâncă și se plimbă în căruciorele electrice pe holurile azilului din Ohio.

„Felicitări proaspeților însurăței! John și Phyllis s-au întâlnit în cadrul Kingston. Aceștia au decis ca la 103, respectiv 100 de ani să se căsătorească! Nu este niciodată prea târziu să găsești iubirea! Felicitări noului cuplu”, a fost mesajul azilului unde aceltia s-au întâlnit și unde își trăiesc în continuare povestea de dragoste.