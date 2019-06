Logodnica lui Radu Mazăre a depus dosarul pentru căsătorie. Ce a spus despre rochia de nuntă

Logodnica lui Radu Mazăre a depus astăzi, 28 iunie, dosarul pentru căsătorie la primărie. Ce declarații a făcut Roxana Mihalache despre nunta celor doi?

Logodnica lui Radu Mazăre s-a prezentat astăzi, 28 iunie, la sediul Primăriei Sectorului 5 pentru a putea depune dosarul pentru cununia civilă pe care o va avea cu fostul edil al Constanței. Roxana Mihalache va deveni soția controversatului fost primar pe data de 10 iulie. „Am depus documentaţia, am făcut toată procedura, aşteptăm să se oficieze căsătoria.

A rămas pe 10. Nu avem ce pregătiri să facem, o să fie o căsătorie simplă şi atâta tot. Nu avem meniu, nu avem nimic, o sa fie pur şi simplu o căsătorie simplă. Astea sunt condiţiile. Va participa familia”, a anunţat Roxana Mihalache. Partenera de viață a lui Radu Mazăre a declarat că va urma să-l viziteze, în cursul zilei de sâmbătă, pe viitorul său soț, la Penitenciarul Rahova. Radu Mazăre a vrut să se căsătorească pe data de 5 iulie, moment în care va împlini 51 de ani, dar, din păcate, acest lucru nu a fost posibil.

„Nu îi voi duce (sâmbătă -n.r.) nimic (lui Radu Mazăre -n.r.) pentru că încă nu are dreptul la pachet. Normal o să am o rochie, acum nu o să fie o rochie specială. Cum am mai spus, nu este importantă rochia, inelul, meniul, va fi o casătorie simplă. Suntem nişte oameni normali, ca toţi oamenii care fac o căsătorie , atâta tot. Chiar dacă e Radu Mazăre, e o persoană normală, ca toţi ceilalţi. Eu îmi doresc să fim împreună, atâta tot”

Roxana Mihalache