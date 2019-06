Florin Pastramă profită deja de pe urma căsătoriei cu Brigitte. Ce decizie a luat cuplul de la Ferma PRO TV

Povestea de dragoste dintre Florin Pastramă și Brigitte Sfăt continuă, după ce cuplul s-a mutat împreună. Cei doi sunt de nedăspărțit și fac planuri împreună, iar Brigitte a decis recent să vândă apartamentul pe care îl deține la malul mării.

Florin Pastramă și Brigitte Sfăt vând apartamentul de la malul mării

Brigitte Sfăt deține un apartament la malul mării, dar a decis să îl vândă. Motivul? Fostul ei soț, Ilie Năstase, i-a cumpărat actualei soții o locuință în același bloc, la etajul 3, iar Brigitte vrea să stea cât mai departe de ea și de fostul tenismen. „Ilie are altă nevastă, alt apartament. I-a luat aici la etajul trei. De asta vreau să vând apartamentul. Nu mai vorbim de Ilie, gata! Iar îl bate nevasta”, a spus vedeta.

Florin Pastramă nu pare la fel de hotărât să vândă apartamentul. „Bem cafeaua, o saluţi. Chiar vreau să-i mulţumesc lui Ilie pentru…” a spus Florin, moment în care a fost întrerupt de Brigitte.

„Gata. Te omor! Nu mai folosi numele lui. Florine, nu mă enerva! Vezi să nu-i mulţumesc şi eu Ralucăi Podea. M-ai văzut pe mine să invoc trecutul? Nu mai vorbi despre el”, i-a reproșat aceasta. Brigitte a luat deja decizia și pare că nu va da înapoi. „Doresc să vând pentru că e atât de mare lumea, încât putem să nu ne deranjăm unii pe alţii.”

Iar Florin Pastramă pare să facă tot ce îi zice Brigitte, de dragul ei. După ce la emisiunea Ferma de la Pro TV i-a urmat toate planurile și a atras antipatia celorlalți concurenți, bărbatul continuă să îi facă pe plac soției. Recent, s-a botezat la penticostali pentru a o mulțumi.

„Îmi doresc să am o familie în Domnul. Am avut viaţa pe care am avut-o până la 40 de ani, nu mai vreau golăneală. Fiecare este cu religia lui, eu sunt tot penticostal.M-am născut ortodox. M-am botezat penticostal pentru Dumnezeu”, a spus Pastramă.