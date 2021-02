O nouă veste proastă în familia Andrei și a lui Măruță. Anunțul de ultimă oră

Ieri, Mihai Bobonete a mărturisit că Măruță i-a rugat pe cei trei actori să prezinte emisiunea de azi.

„Ne-a rugat Cătălin să-l ajutăm cu emisiunea, că el este bolnăvior și are nevoie să stea acăsică. Am pus mână de la mână și după ce am vorbit cu Rait și Costi, am zis Da, Da, Da și cu 3 de DA, mergem în finală. Acum ce-o ieși…nu știu că noi live n-am mai prestat așa în 3!”, a declarat Mihai Bobonete.