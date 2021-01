EXCLUSIV Relația secretă dintre Mihai Bobonete și Mărgineanu. Puțini știau că fac asta împreună

Mihai Mărgineanu (51 de ani) şi Mihai Bobonete (40 de ani), pe care îi vedeți și în serialul de comedie ”Las Fierbinţi” (PRO TV), au legat o prietenie cum rar mai există în showbiz. Puţini ştiu, spre exemplu, că cei doi colaborau încă din perioada în care Mărgineanu încerca să-şi facă un nume în lumea muzicii, iar Bobonete era doar un student anonim la ”Actorie”. De altfel, Bobonete a interpretat rolul povestitorului în cele mai importante cinci videoclipuri ale lui Mărgineanu, pornind de la „Gore din Chitila, lansat în 2005, trecând prin „Mă iubeşte femeile” şi ajungând până la „Melci, scoici, raci, craci”, toate realizate până în 2011. Mihai Mărgineanu ne-a povestit, într-un interviu, oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro despre prietenia sinceră cu nu mai puțin celebrul actor Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete, în rolul povestitorului din videoclipul ”Gore din Chitila”, al lui Mihai Mărgineanu. La acea vreme, Bobiță era student la Actorie

Mihai Mărgineanu ne-a povestit despre prima lor colaborare pe plan artistic: ”În 2005, când am realizat primul videoclip, ”Gore din Chitila”, nu aveam încredere în nimeni şi nimic. Voiam să cânt, să readuc în prim-plan melodii care făcuseră cândva furori, pe la începutul secolului trecut, dar nu ştiam şi cum trebuie să fac. Aşa că atunci când a trebuit să filmez primul meu videoclip am apelat la prieteni. Aşa se face că am pornit la drum cu Mihai Bobonete, student încă pe atunci, la Costel, ce făcea stand-up, dar care terminase Automatica, la Cătălin Neamţu, care terminase şi el Actoria”, rememorează trecutul cu amuzament, cel supranumit „Ardiles” în „Las Fierbinţi”.

Mărgineanu, despre Bobonete: ”Ne petrecem destul de mult timp împreună, fiindcă suntem şi vecini. Ca atare, împărtăşim, cum se spune, şi cele bune şi cele rele”

Mihai Bobonete i s-a impus repede lui Mihai Mărgineanu, fiindcă a simţit nu doar talentul, ci şi dorinţa de a-l ajuta. ”El a rămas pentru mine povestitorul meu preferat. Nu doar în videoclipurile noastre comune, ci şi în viaţă. Ne petrecem destul de mult timp împreună, fiindcă suntem şi vecini. Ca atare, împărtăşim cum se spune şi cele bune şi cele rele. El îmi ştie dorinţa de a dezgropa melodiile de pe la 1900 şi încercările mele de a le impune atenţiei unui public total diferit, cum e cel de astăzi.

Ca atare, încă mă chinuie întrebarea dacă la 1900 se cânta sau nu mai bine decât o facem noi astăzi, dacă generaţia de azi se împacă cu cântecul din popor, dacă gustă acest gen!”, mai spune Mărgineanu. „Îi spun uneori că e al treilea meu copil, dar deseori e mai mult decât atât. Mi-e greu să explic”, adaugă „Ardiles” despre Bobiţă, cârciumarul căruia îi dă viaţă Mihai Bobonete, la PRO TV. Cei doi prieteni au fost la un pas să facă şi acest Revelion împreună, dar Mihai Mărgineanu a ales în cele din urmă Spania.

”După 20 de ani, teatrul mi-a readus-o pe femeia iubită şi, de frică să n-o scap, am cerut-o de soţie şi i-am doi copii frumoşi”

Dar partea frumoasă nu se încheie aici. Mărgineanu râde și azi cu poftă, privind în urmă: ”Cătălin mă tot invita la teatru, să mă culturalizeze, dar eu, nimic. Avea un proiect personal, ceva cu teatru improvizat, la Cafe Deco, dar eu m-am lăsat greu. Când în cele din urmă mi-am luat inima în dinţi şi m-am dus am devenit unul dintre fanii lor cei mai îndârjiţi. Ba, mai mult, acolo, la teatru, printre ceilalţi spectatori, am descoperit-o şi pe viitoarea mea soţie, Andreea. Pe care o ştiam din Pantelimon, unde copilărisem până pe la 11 ani, când ai ei s-au mutat lăsându-mă cu buza umflată. După 20 de ani, teatrul mi-a readus-o şi de frică să n-o scap nu doar că am cerut-o de soţie, dar i-am făcut şi doi copii frumoşi!”.