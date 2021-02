Cine prezintă emisiunea lui Cătălin Măruță de azi. Surpriză mare la Pro TV

După ce ieri, Cătălin Măruță a apelat la ajutorul lui Magitot pentru a prezenta emisiunea ”La Măruță”, de data aceasta invitații speciali care îl vor ajuta pe acesta, infectat cu noul coronavirus, sunt actorii din serialul ”Las Fierbinți” Mihai Bobonete, Rait și Costi Diță. Cei trei au fost live ieri în emisiune și au acceptat în unanimitate propunerea lui Cătălin Măruță.

Cine prezintă emisiunea lui Cătălin Măruță de azi

Cătălin Măruță a aflat că are coronavirus, motiv pentru care trebuie să stea în izolare vreme de 14 zile. Însă a declarat că se simte bine, că are seara frisoane și puțină tuse, însă lucrurile decurg bine.

”14 zile suntem acasa, starea de sanatate este buna, am doar stari de febra spre seara, mai tusesc din cand in cand, daca e pana acum, o să trec usor peste boala. Am ramas fara miros, fara gust, dar este un simptom specific. Andra este si ea infectata, ea are dureri musculare, Eva e cea mai energica dintre noi. David ne roaga sa ii facem teste in fiecare zi, pentru ca este departe de noi”, a spus Cătălin Măruță în ediția de luni a emisiunii sale.

Un trio de excepție: Mihai Bobonete, Costi Diță și Mihai Rait

La finalul emisiunii de ieri, Cătălin Măruță a apelat la ajutorul actorilor din serialul Las Fierbinți, serial care azi, la Pro TV, începe un nou sezon.

„Ne-a rugat Cătălin să-l ajutăm cu emisiunea, că el este bolnăvior și are nevoie să stea acăsică. Am pus mână de la mână și după ce am vorbit cu Rait și Costi, am zis Da, Da, Da și cu 3 de DA, mergem în finală. Acum ce-o ieși…nu știu că noi live n-am mai prestat așa în 3!”, a declarat Mihai Bobonete.

Nici Costi Diță, alias Giani din Las Fierbinți, nu a stat pe gânduri și a acceptat pe loc să prezinte emisiunea alături de colegii săi.

”Am zis DA, hai să facem treaba asta, pentru că oricum se mula pe un plan malefic al meu, despre care nu ar trebui să vorbesc, dar în fine, vă spun. Planul este că ușor, ușor, vreau să prezint toate emisiunile de la PRO. Dimineața, la prânz și seara, când te uiți la PRO TV, să mă vezi pe mine. Asta e începutul. Acum, lăsând gluma la o parte, da, având în vedere situația am fost de acord să prezint alături de colegii mei. Sper ca Măruta și Andra să treacă cu bine peste perioada asta. Am rețineri pentru că evident este o treabă la care se pricepe bine el, sper că o să facem bine, noi vom încerca să suplinim lipsa lui. Cred că o să ne descurcăm, a venit din gândul că ne dorim să ajutăm. Mă bazez pe abilitatea mea de a mă adapta și pe colegii mei Bobo și Mișu alături de care am trecut prin multe”, a declarat și Costi Diță.

Și Mihai Rait a spus ”Da” provocării, deși recunoaște că nu s-a mai aflat niciodată într-o astfel de ipostază.