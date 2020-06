O nouă lovitură pentru Victor Slav. Ce a ajuns să facă pentru bani, din cauza pandemiei

De mai bine de un an, Cătălin Cazacu și Victor Slav au demarat un proiect de divertisment împreună, și anume, asigură atmosfera la petreceri, dar și la nunți.

Ce face Victor Slav pe perioada pandemiei

Dar cum nici petrecerile și nici nunțile nu s-au ținut în această perioadă și nici nu se știe când anume autoritățile vor permite organizarea lor ca înaintea pandemiei, cei doi au fost nevoiți să se readapteze.

Astfel, în perioada carantinei, cei doi prieteni au pus la cale o altă modalitate de distracție, dar și de a face bani în plus.

”Se cheamăDă-i mai tare în parcare și o să conțină o parte de drive-in, o parte de divertisment. Petreceri în mașină by PartyCrushers. Doar că așteptăm să vedem exact ce avem voie să facem și ce nu avem voie. Chiar nu poți să trăiești fără să te distrezi, mai ales ca tineri. Am stat două luni, om mai sta, dar cât să stai în casă? Mai ales că a venit vara”, a declarat Cătălin Cazacu, potrivit libertatea.ro.

Cătălin Cazacu își dorește și emisiune la radio

Deși are o emisiune la Kanal D ”Cash Taxi”, Cătălin Cazacu crede că mai poate duce și o emisiune de radio.

”Îmi doresc radio. Am fost de câteva ori la Radio Impuls și a început să-mi placă. Dacă există vreun post liber, orice, că trebuie să zic ”bună dimineața”, să citesc reclame, mă bag. E o chestie nouă, pe care mi-am dorit să o fac și nu am avut ocazia până acum”, a mai precizat acesta.

Televiziunea rămâne marea dragoste pentru Cătălin Cazacu, iar despre show-ul ”Cash Taxi” spune că este făcut pentru el. Nu doar că se distrează, acesta și-a îmbogățit și cultura generală de când este prezentatorul acestei emisiuni.

”CashTaxi este proiectul meu de suflet. Am întâlnit atâția oameni, atâtea locuri superbe din țară, am auzit atâtea povești, am făcut oameni fericiți. În plus am învățat atât de multe lucruri. De foarte multe ori am discuții la diferite întâlniri cu prieteni, accesez acele informații și mă ajută foarte tare”, a mai precizat Cătălin Cazacu.