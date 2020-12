O mare vedetă i-a pus porecla Măruță unui animal. Cum a reacționat prezentatorul de la Pro TV, mulți s-ar rușina să audă asta

Camelia Potec a venit astăzi în emisiunea lui Cătălin Măruță alături de fiica ei, pe nume Caelia. Aceasta a vorbit despre cum a fost anul 2020 pentru ea, dar a făcut și o dezvăluire de sanzație.

O mare vedetă i-a pus porecla Măruță unui animal

Pentru Camelia Potec anul 2020 a fost un an dificil, de altfel, ca pentru toată lumea. În plus, a avut și câteva probleme cu fiica ei, care era ”suspectă” de diverse afecțiuni, aceasta mergând cu micuța la o serie de medici. Din fericire însă, toate temerile i s-au spulberat deoarece micuța Caelia s-a dovedit a fi sănătoasă. În plus, Camelia Potec a dezvăluit că fiica sa doarme cu ursul mare primit de la echipa lui Cătălin Măruță cu ceva timp în urmă. Dar nu e doar atât. Camelia Potec și familia l-au nimit pe acel urs chiar Măruță, după numele prezentatorului ”La Măruță”, de la Pro TV.

”Păi trebuia și ea să știe de unde provine ursul”, i-a spus Camelia Potec lui Cătălin Măruță. Dar prezentatorul nu s-a supărat deloc pentru aceasta situație, dimpotrivă, a mărturisit: ” Eu sunt ursuletul Măruță. Mi se mai spune ursuleț”, a spus acesta.

Despre Camelia Potec

Camelia Alina Potec s-a născut la data de 19 februarie 1982, în Brăila. Aceasta este o înotătoare română care a câștigat medalia de aur la 200 m liber la Olimpiada de la Atena. În cei 20 de ani de activitate sportivă, Camelia Potec a cucerit peste 200 titluri naționale și a realizat multiple recorduri. De asemenea, pe data de 31 octombrie 2013 a devenit președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), fiind cel mai tânăr președinte de federație din România. Luna trecută, Camelia Potec a fost aleasă și Comitetul Executiv al Ligii Europene de Nataţie (LEN), potrivit site-ului FRNPM.

Din cauza pandemiei de coronavirus, alegerile au avut loc online, iar Camelia Potec a fost aleasă în Comitetul Executiv al LEN, alături de alţi opt membri.

În plus, alături de Camelia Potec, care a primit 93 de voturi din 104, din Executivul LEN mai fac parte Joe Caruana Curran (Malta), Christer Magnusson (Suedia), Pedrag Sloboda (Croaţia), Aleksandar Sostar (Serbia), Marco Stacchiotti (Luxemburg), Alexei Vlasenko (Rusia), Sami Wahlman (Finlanda) şi Noan Zwi (Israel). De menționat este că italianul Paolo Barelli a fost reales preşedinte al LEN, pentru al treilea mandat, iar secretarul general David Sparkes (Marea Britanie) a fost reconfirmat prin vot. Camelia Potec a devenit mamă în urmă cu ceva timp, fiind cea mai mare bucurie din viața ei.