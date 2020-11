O măicuță a fost condamnată pentru spălare de bani. Cazul uluitor din România

Maica Mina, stareța Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani.

Despre evaziune, Bihoreanul a mai scris în primăvara anului 2013, după ce echipaje de organelor de poliție, coordonați de un procuror al DIICOT Mureş, au descins simultan la Mănăstirea Sfintei Cruci și la mai multe farmacii din 9 orașe din ţară.

Anchetatorii explicau la acea vreme că Mănăstirea fusese implicată într-o afacere ilegală cu reprezentanții firmei de farmaceutice Ropharma Brașov, pentru a-i putea recompensa pe medicii care își îndrumau pacienții la farmaciile societății ori la cele partenere.

Deoarece aceste plăti nu puteau fi justificate legal, firma vira bani în contul mănăstirii, sub forma unor sponsorizări, de unde erau transferați în conturile unor salariați de încredere ai firmei, sub diverse pretexte, precum achiziție de tablă, cherestea, răsaduri, ceară, muguri de pin, rășină, lemn pentru iconostas etc. Așadar, angajații ridicau banii și îi returnau firmei, închizând în acest fel circuitul, potrivit Gazetadecluj.ro.

Maica stareță a negat acuzațiile

La audieri, maica stareță a negat că ar fi avut vreo legătură cu afacerea legală, chiar dacă unele ordine pentru plățile fictive erau semnate chiar de ea. Mai mult, abonamentele telefonice ale mănăstirii, inclusiv ale ei”, erau înregistrate pe numele Ropharma. Prin urmare, procurorii au trimis-o pe Maica Mina în judecată.

De asemenea, alături de ea au mai fost trimise în judecată alte 6 persoane identificate ca făcând parte din acest ”carusel”: orădeanul Ciprian Niţulescu, Michael Vartic (director Ropharma, sucursala Tg. Mureș), Ionuţ Scorţanu (contabil-şef, Bacău), Mărioara Bojan (şef serviciu Resurse Umane, Tg. Mureş), Luminiţa Cioloca (contabil şef, Tg. Mureş) şi auditorul financiar Cristian Teodor Cărare.

Procesul s-a lungit 7 ani, deoarece, în final, toți inculpații au fost achitați pentru constituire de grup infracțional organizat. Pentru ceilalți acuzați, judecătorul a dispus condamnări la pedepse cu suspendarea executării, în cazul Minei Bădilă acesta însemnând 2 ani de închisoare, a cărei executare a fost suspendată pe un termen de încercare de 4 ani.

Pedeapsa este ”injustă”

Avocatul stareței, Bogdan Bodea, spune că „Pedeapsa este injustă”. Acesta susține că Mina Bădilă „nu a avut nicio participare. E nevinovată”; spune avocatul, care a și atacat hotărârea judecătorească cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Târgu Mureș.