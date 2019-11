A lăsat PRO TV și Antena 1 pentru a se călugări. Cine este, de fapt, maica stareță Theodora

A lucrat la TVR, Antena 1 și Pro TV, a făcut filme și a colaborat cu nume mari, dar la un moment dat a decis să lase televiziunea pentru a se călugări. Acum lumea o cunoaște drept maica stareță Theodora. Este povestea Theodorei Videscu, cea care a acceptat să vorbească despre drumul pe care l-a ales.

Maica stareță Theodora a lucrat la TVR, Antena 1 și Pro TV

„Chiar televiziunea mi-a deschis drumul spre mânăstire. Deşi aveam o viaţă duhovniceas­că, mergeam regulat la biserică, mă spove­deam, mă împărtăşeam etc., nu m-am gândit să mă călugăresc. Până la un moment dat, când am cunoscut mai bine fru­museţea mo­nahis­mului. Am lucrat la TVR, la De­partamentul Arte. M-am ocupat de teatru şi film. A fost o perioadă plină de efer­vescenţă, imediat după Revoluţie, în care se pu­teau face lucruri fru­moa­se.

Am lucrat apoi la PRO TV, unde am înfiinţat „Departamentul de film documentar”, ajutată de d-l Adrian Sâr­bu, care era atunci preşedintele televi­ziunii. Din păcate, acel proiect de a face filme docu­mentare de mare an­vergură, coproducţii in­ter­­naţionale, nu s-a concre­tizat… Şi-atunci am plecat la Antena 1, unde am fondat un ast­­fel de depar­tament şi unde chiar am făcut filme. Lucrând acolo, mi s-a cerut într-o zi să scriu un scenariu pentru un documentar despre viaţa mo­nahală din România, a declarat Theodora Videscu”, cea care acum este cunoscută drept maica stareță Theodora.

Ea a mărturisit că a lucrat la acest subiect jumătate de an, a mers la mai multe mănăstiri din România, s-a întâlnit cu duhovnici, iar emoția pe care a simțit-o a făcut-o să se gândească să ia calea călugăriei.

„Mă întrebam mereu de ce mi-a dat Dumnezeu un astfel de subiect şi mă gândeam la vieţile călugări­lor pe care i-am cu­noscut. Concluzia generală era că viaţa de călu­găr e foarte frumoasă, dar şi foarte grea. Încă nu-mi puneam problema că aş putea trăi aşa”, a mai spus maica stareță Theodora.