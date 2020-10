Axinte de la Vacanța Mare, condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit și de ce

După ce actorul a semnat un acord de recunoaștere a faptelor, Florin Petrescu cunoscut pentru rolul lui Axinte de la ”Vacanța Mare”, a fost condamnat la închisoare. Care a fost motivul condamnării lui.

Axinte a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj. În decizia instanței care poate fi contestată în termen de 10 zile, se arată că Florin Petrescu, pentru o perioadă de 60 de zile, va face și muncă în folosul comunității.

Aceste zile de muncă le va face la Administrația Domeniului Public și Administrare Urbană a sectorului 6 sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a aceluiași sector, potrivit Protv.ro.

Florin Petrescu (Axinte) a fost acuzat că l-a șantajat pe fostul director al Spitalului Malaxa din București, Florin Secureanu. Actorul ar fi încercat să scoată niște bani de la Secureanu în numele lui Dan Diaconescu, pentru ca numele acestuia să nu se mai menționeze în emisiunile pe care mogulul media le realiza.

După ce a recunoscut că l-a șantajat pe Secureanu, acum actorul trebuie să se pună la dispoziția angajaților Serviciilor de Probațiune.

Nu cu mult timp în urmă , manelistul Liviu Guță, în vârstă de 41 de ani, îl ataca pe Florin Petrescu, (Axinte, de la ”Vacanța Mare”), într-un video postat pe Internet, în care susținea că actorul îi este dator cu suma de 14.000 de euro, bani ce îi reveneau din cântări, în urma unei înțelegeri verbale.

Pe de altă parte, Axinte a negat acuzațiile lui Liviu Guță, ba chiar se gândea să îl dea în judecată.

”Axinte e un papiţoi cu căciulă. Are să-mi dea 20.000 euro, din concerte, din 2009! Mi-a băgat bețe-n roate, ca să nu mai cânt la spectacolele în aer liber, le-a zis tuturor că sunt țepar. Am familie, am nevoie de bani, numai rele îmi face!”, a declarat Liviu, într-un filmuleț publicat pe canalul său de YouTube.