13 sept. 2025 | 15:48
de Violeta Badea

Monden
O mai ţii minte pe Alina Vidican? Fosta soţie a lui Cristi Borcea s-a schimbat de când a părăsit România. Unde locuieşte şi cum arată acum?
Alina Vidican si Cristi Borcea

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, a ales să își refacă viața după divorț și să se mute în America, acolo unde a găsit fericirea alături de un nou partener. Nouă ani mai târziu, schimbările sunt vizibile, iar stilul ei de viață este cu totul diferit de cel pe care îl avea în România.

Alina Vidican, viața în Miami și noul mariaj

După divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican s-a mutat la Miami împreună cu cei doi copii ai săi, George și Gloria. Acolo, blondina și-a refăcut viața și l-a cunoscut pe Claude Senhoreti, un milionar brazilian și pilot de curse.

În 2021, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie luxoasă, iar Alina a renunțat la numele Vidican, urmând să fie cunoscută drept Alina Senhoreti.

”Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti.”, dezvăluia fosta soție a lui Cristi Borcea pentru Pro TV.

Partenerul său a mărturisit: ”Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie.”

Blondina a suferit mai multe intervenții estetice

Alina Vidican este de nerecunoscut după numeroasele intervenții estetice. Divorțul de Cristi Borcea a determinat-o să apeleze la medicul estetician pentru a-și schimba complet înfățișarea. Fața ei a suferit modificări vizibile, iar corpul a mai câștigat câteva kilograme, dar arată în continuare impecabil.

Fosta soție a boss-ului de la Dinamo apare astăzi mult mai încrezătoare și relaxată, semn că viața alături de Claude Senhoreti îi prieste de minune. Schimbările fizice sunt doar un detaliu în noul capitol al vieții sale, care pare mult mai fericit și echilibrat decât perioada petrecută în România.

Discreție și fericire în familia Senhoreti

Deși Alina preferă să stea departe de rețelele de socializare, partenerul ei este destul de activ online și postează frecvent imagini cu ea, arătând cât de bine se înțeleg. Cei doi locuiesc în Miami, împreună cu cei doi copii ai Alinei, într-un mediu liniștit, departe de ochii curioșilor din România.

Această schimbare radicală de viață a făcut ca fostta soție a lui Cristi Borcea să fie astăzi o femeie complet diferită: mai fericită, mai relaxată și vizibil transformată, atât fizic, cât și emoțional, demonstrând că viața după divorț poate fi cu adevărat un nou început.

Sursă foto: Facebook

