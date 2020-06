O mai știi pe Lucy din Dallas? Cum arată acum actrița care i-a cucerit pe români

Pe Charlene Tilton o știi din serialul Dallas, unde vreme de zece ani a întruchipat-o pe Lucy Ewing Cooper, însă știai că are o fiică care i-a moștenit talentul și a reușit să devină la fel de cunoscută?

Charlene Tilton are o fiică cântăreață

Actrița Charlene Tilton a avut două mariaje, dar un singur copil, pe Cherish Lee. Aceasta a moștenit frumusețea mamei ei și talentul tatălui ei. Charlene Tilton și artistul de muzică Johnny Lee s-au căsătorit în 1982. Tot în același an s-a născut și fiica lor, însă mariajul lor a rezistat doar până în 1984. Cherish le-a pășit pe urme și are o carieră de succes în muzică, lansând câteva piese country de succes.

Artista s-a căsătirit cu muzicianul Matt Dunn în 2014, iar ceremonia a avut loc chiar la ferma unde a fost filmat serialul Dallas. Cei doi locuiesc acum în Nashville, Tennessee, împreună cu fiul lor.

”Larry Hagman a fost ca un unchi pentru mine. Am multe amintiri grozave din vremurilor petrecute împreună. Moartea lui m-a afectat foarte mult. J.R a murit în noiembrie 2012.

Cherish Lee și-a pierdut fratele

Dacă Cherish Lee este singurul copil al lui Charlene, tatăl ei, Cherish Johnny Lee, a mai avut un fiu din cea de-a doua căsătorie. Deşi erau fraţi doar de tată, Cherish şi Johnny Jr. erau destul de apropiaţi, iar moartea lui timpurie a devastat-o. Tânărul şi-a pierdut viaţa în 2014, în urma unei supradoze. „Când am aflat, am căzut în genuchi. M-au ridicat de la podea. Între noi era o diferenţă de şapte ani, dar am ajuns să ne iubim cu adevărat şi îmi este dor de el. Era cea mai amuzantă persoană pe care am întâlnit-o în viaţa mea”, spune ea, în timp ce îşi şterge o lacrimă. Deşi a trecut prin această suferinţă, perspectiva ei asupra vieţii este încă una pozitivă. „Iubesc să cânt pentru oameni. După cum spune întotdeauna tata, voi cânta şi într-un garaj dacă mă vor plăti”.

Deși au împărtăşit odată o relaţie furtunoasă, Charlene i-a fost aproape fostului soţ când acesta şi-a pierdut fiul în vârstă de 23 de ani. „Fiica mea era foarte apropiată de fratele ei vitreg”, a spus Tilton.

La puțin timp după ce fratele ei a murit, Cherish a mers să stea cu tatăl ei în Dallas. Astfel, şi-a cunoscut soţul. S-au căsătorit la doar patru luni de la prima întâlnire.

”Matt a stat patru ani cu armata în Afganistan, deşi la bază este cântăreţ „, a adăugat Tilton.