Divorț șocant în showbiz! Mihai Onilă a rămas și fără soție. Declarație incredibilă

După ce a câutat un trai liniștit alături de soția sa în Belgia, necazurile pare că nu l-au uitat. Și-a pierdut fetița, iar acum și căsnicia. Mihai Onilă a scris un mesaj șocant în care cere ajutor.

Mihai Onilă divorțează: ”Relația cu soția mea s-a încheiat”

Pe 23 noiembrie 2016, Mihai Onilă, fost solit din trupa AXXA, și-a pierdut unicul copil. Fetița lui de 10 ani, Ioana Emily Hope, a murit în urma unei afecțiuni fără leac, tumoare pe creier. Acesta, alături de soția Adriana și fiica lor se mutaseră de câțiva ani în Belgia, unde s-a și întâmplat tragedia. Timpul a trecut, cei doi părinți au încercat să meargă înainte, însă fără succes, căci iată anunțul șocant al lui Mihai, postat miercuri seară (25 iunie), pe Facebook. Acesta anunță că s-a despărțit de soția sa, că nu are pe nimeni în Belgia, unde locuiește de 6 ani, și că ar intenționa să revină în România.

„Nu am cățel, nu am purcel, adică am, dar rămân la fosta”

„Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat! Sfatul pe care ți-l cer este unul sincer și dă-mi-l doar dacă ai ceva experiență în legătură cu sfatul pe care ți-l cer!

Sfatul este legat de faptul că nu mai am pe nimeni în Belgia și mă gândesc să mă întorc în țară. Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca Inginer de Sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare, că-s terapeut.

Nu am cățel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta, am doar un suflet bun și iubitor, în ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine femeia pe care mi-o trimite El. Merită să plec din Belgia unde sunt de 6 ani și să mă întorc în țară, sau să nu mă întorc în țară?”, a scris solistul pe pagina de Facebook.