O mai știi pe Esmeralda? Cum arată Leticia Calderon la 52 de ani. O viață marcată de drame

Fanii telenovelelor încă și-o mai amintesc pe Esmeralda, care a frânt inimile atâtor fani din întreaga lume. Mulți se întreabă cum mai arată acum actrița Leticia Calderon, cea care a dat viață personajului Esmeralda, care a prins foarte bine la publicul din România.

Cum arată actrița Leticia Calderon la 52 de ani. A dat viață personajului Esmeralda

Ei bine, actrița Leticia Calderon a ajuns la vârtsa de 52 de ani, dar încă este o prezență foarte apreciată, chiar dacă viața nu a fost deloc ușoară pentru ea. Dacă în telenovelele în care a jucat a cunoscut fericirea după fiecare etapă grea, în viaţa reală, Leticia a avut parte de foarte multe dezamăgiri și probleme.

La prima sarcină, actrița era foarte nerăbdătoare să-și strângă în brațe primul născut, însă acesta s-a născut cu o problemă serioasă. Luciano are sindromul Down, însă actrița l-a iubit din prima clipă de când l-a văut, iar creșterea copilului se pare că nu a fost atât de grea pentru actriță. Mai mult, Leticia Calderon a scris chiar și o carte despre experiența sa. „Nu sunt scriitoare, dar am vrut să împart cu voi toţi minunata experienţă de a avea un fiu cu sindromul Down. Multe persoane cred că este un chin, dar vă asigur că nu e deloc aşa”, spunea Calderon.

Viața bate filmul

La doar trei luni după nașterea lui Luciano, actrița a rămas din nou însărcinată și a născut un băiat perfect sănătos, pe Carlos. A renunţat la toate proiectele şi timp de opt ani s-a dedicat familiei. S-a reîntors pe platourile de filmare după ce soțul său aînselat-o și a și părăsit-o pentru o altă actriță, Yadhira Carillo.

Pe lângă toate acestea, în 2012 a avut parte și de un accident rutier destul de grav. Se afla cu ambii copii ăn mașină, când un camion a intrat în plin în mașina sa. Au fost răniți toți trei, dar au supraviețuit. Dragostea s-a ținut departe de ea, dar actrița a spus că s-a împăcat cu ideea.

„Viaţa mea este perfectă şi fără un bărbat alături. Desigur, că mi-ar plăcea să am un partener cu care să mă simt în siguranţă, dar nu este ceva care să-mi provoace insomnii. Am doi bărbaţi acasă, Carlo şi Luciano, copiii mei, care mă fac să mă simt împlinită”, a spus Leticia pentru revista TVyNovelas.