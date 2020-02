O glumă proastă despre coronavirus l-ar putea costa cariera: gestul stupid făcut de o vedetă

În această perioadă, coronavirus este un subiect foarte sensibil, iar orice glumă pe marginea acestui subiect de poate costa scump, după cum a aflat o vedetă din Marea Britanie.

Dele Alli este un fotbalist în cadrul echipei Tottenham. În urmă cu câteva zile, tânărul a postat pe Snapchat un clip menit să fie amuzant pe marginea coronavirus. Din păcate, a fost o manifestare ostentativă de rasism și discriminare, iar gestul cu pricina a intrat în atenția federației engleze de fotbal, FA. Întregul set de circumstanțe l-ar putea costa foarte scump pe fotbalist, deși s-a grăbit să-și ceară scuze, conform informațiilor obținute de The Guardian.

Un comunicat oficial din partea FA adresează subiectul. “Dele Alli este acuzat de comportament inadecvat pentru încălcarea regulii E3 a FA în legătură cu o postare de pe reţelele de socializare. Se susţine că postarea mijlocaşului echipei Tottenham Hotspur încalcă regula E3, fiind o insultă şi/sau ceva inadecvat şi/sau aduce atingere imaginii fotbalului. Se mai susţine că postarea în cauză reprezintă ‘o încălcare gravă’, incluzând o referire, direct sau subînţeleasă, la rasă şi/sau culoase şi/sau origine etnică şi/sau naţionalitate”, se arată în comunicatul FA.

În avertismentul publicat de FA se menționează că jucătorul are timp până pe data de 5 martie pentru a-și justifica faptele din fața camerei de luat vederi. Dele Alli nu a așteptat atât de mult și și-a cerut imediat scuze într-un alt clip. Ca orice lucru postat pe internet, degeaba clipul original a fost șters, deoarece îl găsești foarte ușor pe YouTube.

În clipul original, intitulat ”Corona whattt, please listen with volume” (Corona ceee, ascultă te rog cu volum mare), jucătorul de fotbal apare cu o mască de culoare neagră într-un aeroport. Câteva momente mai târziu, camera este orientată către un bărbat de origine asiatică, iar ulterior, către un recipient cu dezinfectant antiseptic pentru mâini. Mesajul verbalizat este simplu. ”Virusul trebuie să fie mai rapid decât atât ca să mă prindă.”

Oficialii federației britanice de fotbal au considerat că acea asociere de imagini și cuvinte este rasistă și incită la ură împotriva asiaticilor. “Nu a fost amuzant şi mi-am dat seama imediat de asta, astfel că am şters filmuleţul. M-am dezamăgit pe mine însumi şi am dezamăgit clubul. Nu vreau să aveţi o părere greşită despre mine, pentru că ce am făcut nu a fost amuzant… Nu este un subiect de glumă. Toată dragostea mea, gândurile şi rugăciunile mele merg către China”, scrie News.ro.