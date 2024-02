O familie din Oradea a primit daune morale uriașe din partea Wizz Air: ‘Bătaie de joc’. Ce au pățit românii

O vacanță cu final de coșmar, o experiență de care orice persoană care călătorește cu avionul se teme. După mai bine de 50 de reclamații și un proces, o familie din Oradea a primit daune morale uriașe din partea Wizz Air. Românii au povestit ce au pățit când au vrut să se întoarcă acasă.

În ciuda faptului că și-a programat vacanța din timp, achiziționând un pachet creat de o agenție de turism, ce includea bilete de avion dus-întors și cazare, pentru o familie de români, un concediu în Spania s-a transformat într-un coșmar.

Un bărbat din Sibiu și-a petrecut finalul anului 2020 în Spania, în Madrid, alături de soție, soacra în vârstă de 71 de ani și fiul de doar doi ani zece luni.

Coșmarul a început însă în aeroportul spaniol, în momentul în care ar fi trebuit să se urce în avionul ce urma să îi aducă în România, pe aeroportul din Sibiu. După două ore de așteptat, au aflat că li s-a anulat cursa.

„În aeroportul din Madrid am făcut formalităţile de îmbarcare şi am aşteptat cursa Wizz spre Sibiu, dar la două ore după ora programată pentru aterizare am aflat de la angajaţi ai aeroportului că acesta se închide din cauza vremii şi cursa e anulată. Am întrebat ce să facem şi ni s-a spus că nu există reprezentant Wizz în aeroport, ceea ce este aberant: Madrid e o capitală importantă şi orice companie trebuie să aibă reprezentanţi care să îndrume pasagerii”, a povestit orădeanul, potrivit ebihoreanul.