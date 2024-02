Cât costă biletul de avion spre Paris de Ziua Îndrăgostiţilor, în 2024. Preţurile la Ryanair, Wizz Air sau Tarom

Cât costă biletul de avion spre Paris de Ziua Îndrăgostiţilor anul acesta. Ce prețuri ai companiile celebre în 2024 pentru vacanțele în oașul iubirii cu ocazia zilei îndrăgostiților. Preţurile la Ryanair, Wizz Air sau Tarom, cum să prinzi cea mai bună ofertă.

Cât costă biletul de avion spre Paris de Ziua Îndrăgostiţilor. Cele mai mici prețuri

Paris, capitala Franței, este cunoscută în întreaga lume drept „Orașul Iubirii”. Cu străzi pietonale romantice, cafenele boeme și peisaje de poveste, Parisul este destinația perfectă pentru cupluri.

Parisul emană o atmosferă romantică în fiecare colț. De la celebrul Turn Eiffel, care strălucește în luminile sale nocturne, la malurile râului Sena, unde cuplurile se plimbă de mână admirând panorama orașului, Parisul este un spectacol pentru îndrăgostiți.

Este destinația perfectă pentru Ziua Îndrăgostiților, unde se adună o mulțime de turiști an de an. Dacă încă nu ai organizat o vacanță aici, dar iei în calcul opțiunea aceasta, află că încă mai poți cumpăra un bilet de avion și prețurile nu sunt unele exorbitante.

Deși ai fi putut beneficia de cele mai bune oferte dacă organizai vacanța din timp, există soluții și pe ultima sută de metri. De exemplu, dacă optezi pentru compania Ryanair, ai un zbor marți, 13 februarie, la un preț destul de piperat. Doar dus, pentru o singură persoană, cursa este de 315 euro.

La Tarom sunt trei zboruri disponibile marți, 13 februarie, iar cel mai ieftin este de 273 de euro tot pentru o singură persoană. Zborul este direct, nu are escală și ajungi la Paris în aproximativ 3 ore, iar pe 14 te vei putea bucura de spectacolul pe care îl oferă Orașul Iubirii.

O opțiune ceva mai ieftină ar fi să mergi la Paris după Valentine’s Day, pe 15 februarie. La Wizz Air, un bilet dus costă aproximativ 500 de lei joi sau chiar 460 de lei, dacă faci parte din Wizz Club.

De ce alegem parisul de Valentine’s Day

Pentru mulți îndrăgostiți, alegerea Parisului pentru Ziua Îndrăgostiților este o decizie inspirată de dorința de a trăi o experiență romantică de neuitat. Fie că este vorba despre o cină elegantă într-un restaurant cu vedere la Turnul Eiffel sau o plimbare de mână pe podurile Senelui, Parisul oferă oportunități infinit de romantice pentru cupluri.

Parisul este un adevărat paradis pentru iubitorii de artă și cultură. Cu muzee de renume mondial precum Louvre și Musée d’Orsay, cuplurile pot explora capodoperele artistice ale lumii împreună și pot împărtăși momente de admirație și inspirație.

Grădinile din Paris oferă un decor fermecător pentru o plimbare romantică. De la celebrul Grădinile Tuileries, la Parcul Luxembourg, cuplurile pot savura frumusețea naturii în mijlocul agitației orașului.

În Paris, nu există nimic mai romantic decât o seară petrecută la o cafenea sau un bistro pitoresc. Străzile înguste ale cartierelor boeme sunt presărate cu localuri intime, unde cuplurile se pot relaxa și savura cele mai rafinate preparate franceze, acompaniate de un pahar de vin delicios.

Unde poți petrece Valentine’s Day

Printre cele mai populare și apreciate surprize pe care le poți face pentru partenerul tău se numără cu siguranță o escapadă romantică într-un oraș cu atmosferă de poveste. Imaginați-vă să vă plimbați împreună pe străzi înguste, să admirați arhitectura veche și să vă pierdeți în peisajele încântătoare.

Există o mulțime de destinații romantice în România și în afara ei, care pot transforma Ziua Îndrăgostiților într-o aventură de neuitat. De la orașele istorice, cu castele și cetăți impunătoare, până la stațiuni montane sau lacuri pitorești, opțiunile sunt diverse și adaptabile la preferințele fiecărui cuplu.

O opțiune foarte celebră este și Praga, capitala Cehiei. Este cunoscută pentru farmecul său istoric și atmosfera romantică ce îmbracă fiecare colț al orașului. Arhitectura remarcabilă, castelele impunătoare și catedralele luminate, mai ales pe timp de noapte, plasează Praga în rândul destinațiilor europene cele mai dorite pentru cuplurile îndrăgostite.

Este un oraș care te învăluie într-o atmosferă de poveste, perfectă pentru o escapadă de Ziua Îndrăgostiților, iar dacă ai în plan să îi faci o surpriză de neuitat partenerului, Praga este alegerea ideală.

An de an, numeroase cupluri aleg să sărbătorească Valentine’s Day în Praga, atrase de aura romantică a acestui oraș și de numeroasele activități inedite pe care le oferă. De la plimbări romantice pe malurile râului Vltava, cu vedere la castelele de pe dealurile ce înconjoară orașul, până la cine elegante la lumina lumânărilor în restaurantele cu atmosferă boemă din centrul vechi al orașului, Praga are ceva special de oferit fiecărui cuplu care își dorește o experiență de neuitat de Ziua Îndrăgostiților.

Fiecare an aduce la Barcelona sute de mii de cupluri din întreaga lume, atrase de farmecul și diversitatea sa. Orașul se mândrește cu plaje aurii, care sunt locul ideal pentru plimbări romantice sub soarele blând al Mediteranei. Fie că alegeți să vă bucurați de o plimbare liniștită de-a lungul promenadei la malul mării sau să vă relaxați pe nisipul fin al plajelor, veți găsi întotdeauna un cadru perfect pentru momente romantice.

Pentru cei care doresc să exploreze bogăția culturală și istorică a orașului, Barcelona oferă numeroase atracții de neratat. De la celebrele opere de artă ale lui Gaudí, cum ar fi Sagrada Familia și Parc Guëll, până la atmosfera vibrantă a bulevardului La Rambla și la casele de muzică flamenca din cartierele istorice ale orașului, există întotdeauna ceva de descoperit și de admirat.

În ceea ce privește gastronomia, Barcelona este un adevărat paradis culinar. Cuplurile pot savura împreună preparate delicioase din bucătăria catalană, cum ar fi paella, tapas și delicioasa cremă catalană, în restaurantele tradiționale și tavernele ascunse în străduțele pitorești ale orașului. Nu există nimic mai romantic decât a gusta din bunătățile locale alături de persoana iubită, într-un decor autentic și plin de farmec.