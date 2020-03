O doză prea mare de vitamina C poate fi periculoasă. Ce efecte are

Acidul ascorbic sau vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, care are un rol extrem de important în formarea colagenului, hormonilor, carnitinei și aminoacizilor. Vitamina C este esențială în procesele de vindecare a plăgilor și arsurilor, susține imunitatea, are rol antioxidant, favorizând absorbția fierului în organism. Aceasta se foloseșre împreună cu fierul în tratarea anemiilor feriprive, adică anemii prin deficit de fier.

O doză prea mare de vitamina C poate fi periculoasă

Vitaminele hidrosolubile nu au o toxicitate mare sau efecte adverse grave atunci când sunt consumate în exces, întrucât se pot elimina eficient prin urină.

Absorbția vitaminelor este mai eficientă însă atunci când se produce direct din surse alimentare, decât din suplimente nutritive. Cel mai bogat conținut în vitamina C îl au: patrunjelul, legumele verzi cu frunze, ardeii grasi sau iuti, rosiile, morcovii, dar si fructele: kiwi, guave, papaya, citrice etc.

Organismul are nevoie de o doză crescută de vitamina C atunci când o persoană este răcită sau are febră, are anumite inflamații, diaree, hipertiroidie, deficit de fier sau proteine, arsuri sau cand urmeaza sa facă o intervenție chirurgicală. De asemenea, un fumător, are nevoie de mai multă vitamina C decât un fumător.

Doza recomandată de vitamina C

Doza de vitamina C care se poate lua în siguranță este de 500 mg – 1000 mg de vitamina C zilnic, îndeosebi în perioadele în care alimentația nu este bogată în fructe și legume sau cand o persoană este într-una dintre situatiile menționate anterior.

În ce privește faptul dacă este toxică vitamina C luată în exces, lucrurile stau în felul următor: Doza zilnică maxim admisă de vitamina C este de 2000 mg. Dozele crescute pot acidifia urina, provoca stări de greață și diaree, dar pot interfera și cu echilibrul fragil al balanței prooxidanți-oxidanți din organism. De menționat este și faptul că la pacienții cu thalassemie sau hemocromatoză, dozele mari de vitamina C favorizează o supraîncărcare cu fier, ceea ce poate determina tulburări hepatice sau endocrine.

Astfel că, dozele de vitamina C trebuie ajustate în funcție de profilul individual. De asemenea, nu este recomandată luarea mai multor tipuri de suplimente în același timp sau luarea unei doze mai mari pentru un efect rapid. Este bine să se facă pauze între curele de vitamine, iar hidratarea adecvată este importantă, dacă nu există contraindicații medicale.