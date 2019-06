Castravetele și beneficiile extraordinare pentru organism. Îl poți folosi în multe feluri

Castravetele este una din legumele care oferă extrem de multe beneficii organismului. Din păcate, unii îi elimină din alimentație, iar alții nu le oferă atenția cuvenită. La ce ajută castraveții?

Beneficiile consumului de castraveți

Castravetele ajută la eliminarea toxinelor din organism și împrospătează respirația la fiecare masă. Acesta oferă unui om combinația necesară de nutrienți pentru a-l menține hidratat. De asemenea, te scapă de toxine și împrospătează tenul. Castravetele este folosit des în măști pentru față, mai ales în zona cearcănelor.

În topul substanțelor nutritive pe care le conține castravetele se află: cucurbitacina, lignanii şi flavonoidele.Cei trei fitonutrienți oferă beneficii mari precum cele antioxidante, antiinflamatorii și anticancer, conform publicației „Prevent Disease“. Specialiștii avertizează că pentru creșterea castraveților sunt folosite organofosfați și alte pesticide. „Încercaţi să cumpăraţi legumele cultivate organic şi, dacă nu, clătiţi-le bine cu oţet“, ne sfătuiesc ei.

Castrevetele, leguma minune

1 Castravetele hidratează

Dacă nu bei suficientă apă, poți oricând să apelezi la un castravete. Este răcoritor datorită conținutului de 96% de apă și compensează lipsa ei din organism.

2 Castravetele luptă cu arsurile interne și extreme

Organismul tău va scăpa de diversele arsuri stomacale dacă vei consuma leguma în cauză. Mai mult decât atât, dacă aplici castravete pe pielea arsă de soare, durerea va fi diminuată.

3 Castravetele elimină toxinele

Apa din castraveți se comportă ca un soi de mătură virtuală, astfel că ajută la curățarea toxinelor din organism. Dacă ai un consum regulat de castravete, pietrele de la rinichi se pot dizolva.

4 Castravetele are multe vitamite

Castravetele are în componență vitaminele A, B și C, vitamine care întâresc sistemul imunitar și oferă energie aparte. Poți să-l folosești într-un smoothie pentru a-ți fi mai ușor.

5 Castravetele ajută articulațiile

Leguma conține ceea ce se numește silică, lucru care ajută la întărirea țesuturilor de legătură din jurul articulațiilor.