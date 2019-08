O concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns la spital. Ce anunț au făcut cei de la Kanal D

O concurentă de la Puterea Dragostei s-a simțit atât de rău încât a avut nevoie de ajutorul medicilor. Este vorba despre una dintre cele mai controversate prezențe din sezonul cu numărul doi al emisiunii drespre iubire. Se pare că cineva ori i-a pus gând rău ori emoțiile și conflictele nenumărate de care are parte în casă au doborât-o. Despre cine este vorba și ce declarații a oferit tânăra de curând?

Bianca de la Puterea Dragostei, una dintre cele mai iubite apariții, dar și una dintre cele mai controversate personaje din sezonul 1 și 2, a ajuns la spital. Aceasta a susținut că o doare capul foarte tare și că este foarte obosită, neștiind mai exact ce are. Presupunerea sa este că are un virus luat de la colegul de platou Jador.

„Mă doare și capul, mă doare și gâtul, mă doare și spatele, mă doare tot. Sunt foarte obosită și nu știu exact ce am. Plus că am auzit că și Jador a avut un virus și mi-e frică, am înțeles că ar trebui să îmi ia sânge și mie îmi e super frică de injecții. Și știu că nu doare, doar că nu îmi place mie când le văd. Abia mai vorbesc și sper să nu fie nimic. De vreo săptămână, simt ca și cum m-ar ține ceva. Nu am făcut febră musculară. M-a luat și răceala acum două zile”

Bianca Comănici