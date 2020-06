O celebră vloggeriță din România, bătută pe stradă. Cine este, de fapt, agresorul ei

Scandalul momentului care îl are în centru pe Alexandru Bălan scoate la iveală drame din trecutul multor reprezentante ale sexului frumos. O vloggeriță celebră a povestit cum a fost bătută pe stradă de un dezvoltator imobiliar, timp în care nimeni nu a sărit să o ajute.

Bianca Adam alias Tequila este una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online, având peste 1,6 milioane de abonaţi pe YouTube. Bie (cum mai este cunoscută publicului) a fost victima unui dezvoltator imobiliar care a lovit-o în plină stradă cu un fier de trei metri și nimeni nu i-a venit în ajutor cu toate că era rănită. Totul a pornit de la o bucată de marmură spartă, iar incidentul nefericit a avut loc chiar lângă casa ei.

Lucrurile au degenerat iar individul care inițial a chemat-o pe Bianca să își mute mașina a devenit violent atât cu ea cât și cu prietenul ei. Tânărului i-a spart capul chiar cu telefonul vloggeriței, în timp ce pe ea a împins-o și a bruscat-o, ca la final să o lovească cu un fier de cca. trei metri.

Fiind neputinciosă în fața agresorului, Bie a fugit după ajutoare, însă s-a izbit de indiferența oamenilor care, chiar dacă i-au auzit țipetele, au rămas cu mâinile în sân.

„Pur și simplu nimeni, dar absolut nimeni nu m-a băgat în seamă. Am mers o jumătate de oră, cel puțin, în tot cartierul și am cerut ajutor, și absolut nimeni nu mă ajuta. Eram foarte agitată, plângeam, țipam, am spus: «Îl bate pe prietenul meu, vă rog frumos să mă ajutați». Au ieșit doar afară, toți, dar nu se întâmpla nimic. Nu mi-a dat nimeni niciun telefon, nu-mi răspundea nimeni, rămâneau doar șocați“, a mărturisit cu lacrimi în ochi vloggerița.