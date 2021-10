O bătrânică din Marea Britanie a devenit milionară în euro peste noapte. Ce a descoperit când făcea curat

O bătrânică din Marea Britanie a devenit milionară în euro peste noapte, datorită unui gest pe care l-a făcut în timp ce făcea curat prin casă. Femeia de 70 de ani era cât pe ce să facă infarct în momentul în care a aflat cu cât i-a crescut averea în câteva minute.

O bătrânică din Regatul Unit al Marii Britanii a dat din greşeală peste un diamant în valoare de peste două milioane de euro, în timp ce făcea curat prin locuință. Pensionara a descoperit piatra preţioasă într-o cutiuţă în care ţinea mai multe bijuterii, printre care și verighetele de nuntă. Femeia spune că habar nu are cum a ajuns diamantul în casa ei.

Nedorind să țină bijuteria pentru ea, bătrâna a mers cu diamantul la un magazin de antichităţi din North Shields, pentru a-l vinde. Cei de acolo au încremenit când și-au dat seama de valoarea pietrei prețioase. Imediat au pus mâna pe telefon și au contactat experţi de la Londra. Astfel, s-a ajuns la concluzia că diamantul are 34,19 de carate și valorează peste două milioane de euro (Vezi FOTO în GALERIE).

Pensionara șocată a dezvăluit că era cât pe ce să arunce bijuteria la coșul de gunoi, în timp ce făcea ordine prin casă.

Licitatorul Mark Lane a spus că atunci când a aflat de adevărata valoare a diamantului, a avut un „șoc uriaș”, potrivit BBC.

Piatra, care este mai mare decât o monedă de 1 liră, este în prezent depozitată la Hatton Garden din Londra, înainte de a fi scoasă la vânzare luna viitoare.

„Am văzut o piatră prețioasă destul de mare, mai mare decât o monedă de o liră și am crezut că este zirconiu, un diamant sintetic. A stat pe biroul meu timp de două-trei zile, până când am folosit un aparat de testare al diamantelor. Apoi, l-am trimis partenerilor noștri de la Londra, înainte de a fi certificat de către experți de la Anvers, Belgia, care ne-au comunicat că are culoarea HVS1 și are 34,19 carate, lucru extrem de rar”, a declarat reprezentantul magazinului de antichităţi.