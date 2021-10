Anamaria Prodan vrea să dea lovitura vieții. În ce a putut să investească un milion de euro

Anamaria Prodan, investiție impresionantă! Celebra impresară vrea să dea lovitura vieții și nu se uită la bani. Soția lui Laurențiu Reghecampf își continuă viața după cele petrecute pe plan personal.

Anamaria Prodan a trecut peste evenimentele neplăcute din viața personală și își întoarce acum privirea spre copiii săi și spre afaceri. Celebra impresară a investit un milion de euro în criptomonede.

Iată că în carieră bifează o nouă reușită, după ce o perioadă nu s-a mai dedicat altor afaceri. Blondina s-a lansat în lumea criptomonedelor și urmează să sărbătorească momentul tocmai în Dubai.

Vestea a venit la scurt timp după prima apariție televizată a sa în cadrul căreia a vorbit despre divorțul de tatăl copilului ei. Aceasta a făcut afaceri toată viața, iar în plus susține că „știe exact ce e bine și ce nu e bine’, conform fanatik.ro.

„Am decis să investesc pentru că eu am făcut afaceri toată viața mea și, cum trăiesc în America de o viață, știu exact ce e bine și ce nu e bine’, a spus vedeta. „Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…‘, a continuat ea, potrivit sursei citate.