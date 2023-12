O actriță din Las Fierbinți este gravidă. Modul superb în care a anunțat sarcina

Bucurie mare în showbiz-ul din România! Una dintre cele mai iubite actrițe din Las Fierbinți este în culmea fericirii, după ce a aflat că este din nou însărcinată. A fost dată de gol chiar de către un apropiat, care a dezvăluit până și numele pe care îl va purta pruncul la naștere.

Veste bună în showbiz-ul din România! Celebra actriță din Las Fierbinți, care interpretează personajul Dalida, va deveni mamă pentru a treia oară. Ecaterina Ladin este din nou însărcinată și a făcut marele anunț pe rețelele de socializare. Vedeta este foarte fericită și se pregătește pentru venirea pe lume a micuțului.

Ecaterina Ladin va deveni mamă din nou la vârsta de 40 de ani. Actrița are deja doi băieți, care o fac fericită zi de zi și o împlinesc din toate punctele de vedere, dar mereu a mărturisit că și-ar dori ca în familia lor să vină și o fetiță, motiv pentru care a făcut din nou acest pas.

Actrița din Las Fierbinți a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Este în culmea fericirii și a vrut să se afle chiar de la ea că se pregătesc să primească un nou membru în familia lor.

Actrița a făcut anunțul că va deveni mamă, însă nu a dat prea multe detalii despre sarcină. O rudă apropiată, însă, a dezvăluit genul copilului și chiar și numele pe care actrița și soțul ei l-au ales pentru acesta.

Mai exact, se pare că planul nu a mers așa cum și-ar fi dorit Ecaterina Ladin și restul familiei. Din postarea unei tinere, se pare că în familia actriței va veni un al treilea băiețel, deși spera că a treia oară va fi cu noroc și va aduce pe lume o fetiță.

Numele micuțului este unul de-a dreptul special, pe care chiar rudele l-au dezvăluit. Astfel, băiețelul actriței va purta numele Roman.

Rudelen și apropiații actriței au reacționat imediat la postare, fericiți pentru minunea care va veni în famiia Ladin. Persoanele dragi se bucură pentru această veste și încă speră că va fi o fetiță.

Fanii nu au ezitat nici ei să îi transmită mesaje emoționante actriței lor preferate. Cei care o iubesc pe actriță, care au râs și au plâns alături de ea în serialul las Fierbinți, au numai cuvinte de laudă la adresa acesteia și i-au transmis gânduri bune prin intermediul postării din mediul online:

Ecaterina Ladin alias Dalida din „Las Fierbinţi“ este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Vedeta nu vorbește prea mult despre viața ei privată și este foarte discretă dar, la un moment dat, a dezvăluit care este drama prin care a trecut la un moment dat.

Când fiul ei, Petru, avea doar un an, a căzut din căruț. Acela a fost cel mai greu moment al vieții sale, care a marcat-o pe deplin și pe care l-a gestionat cu greu. Fiind foarte mic, impactul a fost unul foarte puternic și a pus-o în mare dificultate pe mămică.

Actrița a vorbit despre această întâmplare pentru a le oferi o lecție celorlalte mămici. Dalida a simțit atunci că accidentul a avut loc din cauza lor, din cauza neatenției și speră că alte familii vor lua exemplul de la ei și vor fi mult mai responsabili cu cei mici.

„A căzut din căruț și a avut piciorușul rupt. Din neatenția noastră, e greșeala mea și nu o mai fac. Dormea și am zis că nu îl leg, pentru că doarme. Eram în Poiana Brașov și, când am ridicat căruciorul, a căzut. Vai, dar cum plângea. Nu înțelegeam ce are, ce s-a întâmplat. Când l-am luat în brațe, am văzut că un picioruș nu era ridicat“, a spus Ecaterina Ladin.