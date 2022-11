Momentele grele prin care a trecut Dalida din „Las Fierbinţi”. Ce sacrificii a făcut actriţa Ecaterina Ladin pentru carieră

Pentru fanii serialului „Las Fierbinți”, personajul Dalida este deja unul extrem de cunoscut. Actrița care-i dă viață personajului, Ecaterina Ladin, este cunoscută și datorită performanțelor sale dintr-un musical celebru, „Mamma Mia!”. Dar, poate puțini sunt cei care știu despre momentele grele prin care a trecut Dalida din „Las Fierbinţi”. Într-un dialog cu Ego.ro, fanii au putut afla ce sacrificii a făcut actriţa Ecaterina Ladin pentru carieră.

Azi în vârstă de 39 de ani, Ecaterina Ladin este de origine din Chișinău, din Republica Moldova. După terminarea Facultății de Teatru, în 2003, și după o perioadă de tatonări, vine primul ei rol important în drama „După Dealuri”.

Personajul interpretat în film i-a adus și recunoașterea în fața publicului, iar din 2012 dă viață personajului pitoresc Dalida, în serialul „Las Fierbinți”. Pe lângă rolurile sale din serial și filme, Ecaterina Ladin este actriță la Teatrul Evreiesc de Stat. Este căsătorită cu Laurențiu Ladin cu care are un băiețel, Marcu.

Cariera sa actoricească i-a adus un alt rol important, mult mai versatil, în musicalul „Mamma Mia!”. Cei care nu o știau, au cunoscut-o în acest spectacol, descoperindu-i și veleitățile vocale extraordinare. Într-un dialog exclusiv cu Ego.ro, Ecaterina Ladin povestește despre experiența din acest spectacol, unde joacă alături de Horia Brenciu și Loredana Groza:

„În primul rând mi-a fost dor de această atmosferă pe care o face acest spectacol. Că așa cu oamenii ne-am mai întâlnit cumva, poate la un eveniment sau la o zi de naștere, sau undeva întâmplător, dar cumva întregul acestui spectacol te face să-ți fie dor și să tânjești, să ai un jind.

A fost marea surpriză că ne-au anunțat că reluăm. Bine, ne-au anunțat e mult spus, ne-au întrebat disponibilitățile și am zis că ștergem tot și ne facem timp liber. E foarte multă muncă acum, am senzația că o luăm de la început.

Nu l-am jucat de trei ani și am uitat toate coregrafiile, toate cântecele, tot textul, deci e o „varză” în capul meu. Am reluat toate filmările, toate momentele pe care le aveam pe telefon, filmat, de pe YouTube. Tot ce am putut am adunat și m-am îngrozit. M-am îngrozit câtă muncă trebuie depusă până pe 28 și 29 decembrie”, povestește Ecaterina Ladin pentru EGO.ro.