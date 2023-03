Ce probleme sunt la filmările serialului Las Fierbinți. Ecaterina Ladin, despre frica ei majoră: „Să nu mă dea afară” VIDEO EXCLUSIV

Pe Ecaterina Ladin o știe toată lumea prin prisma personajului “Dalida”, pe care îl interpretează de 11 ani în cel mai bun serial de comedie al momentului, “Las Fierbinți”, difuzat la Pro TV. Așa că actrița s-a obișnuit să fie strigată Dalida inclusiv pe stradă, nu doar pe platourile de filmare.

Ecaterina Ladin îmbină munca și distracția pe platourile de filmare de la Las Fierbinți de mai bine de un deceniu

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, ea ne-a povestit cum a ajuns să fie cooptată în producție și prin ce emoții teribile a trecut nu doar la casting, ci și în primul sezon al serialului.

În prezent se simte ca într-o mare familie la locul de muncă, unde a legat prietenii trainice cu Mirela Oprișor alias Aspirina și Anca Dumitra alias Gianina. În spatele fiecărui episod din Las Fierbinți, care înregistrează audiențe record, se numără multe ore de filmare, actorii muncesc la foc automat ca totul să iasă bine.

Ce se întâmplă la filmările Las Fierbinți? Ne poți da exemple de faze haioase pe care nu le vom vedea pe micul ecran?

Toată lumea ne întreabă. Asta e prima întrebare, prima afirmație a celor care ne recunosc pe stradă sau pe unde ne văd: „Vai, ce vă distrați acolo! Ce muncă frumoasă, să te duci să râzi continuu!”

Da, ne distrăm, dar sunt zile când avem tone de text, nu îți e a mai face glume că nu ești sigur pe textul acela și ai emoții să iasă bine și să nu stea echipa după tine și să nu se tragă multe duble și tu să fii perfect ca să iasă lucrurile așa cum trebuie și în timpul stabilit.

Da, ne distrăm, sunt faze haioase, mai ales bâlbele de rigoare, că ne bâlbâim și fiecare reacționează la bâlbă diferit: unul aaa, altul înjură, altul se dă cu capul de perete, altul râde, altul se blochează, transmite bâlba celuilalt, celălalt coleg începe să se bâlbâie, astea sunt fazele cele mai comice și interesante. Dar ne și distrăm, dar și când e frig afară nu prea.

Durata filmărilor este de 12 ore?

7 dimineața, 7 seara, da. Și dacă suntem foarte buni, sunt zile când terminăm și la 5, dar rare sunt zilele alea.

De câți ani filmezi pentru “Las Fierbinți”?

De 11 ani.

Ecaterina Ladin: “Stăteam cumințică cu textul, tremurând lângă rulotă, ca să nu încurc pe cineva și ca să nu mă dea afară de la film”

Îți mai aduci aminte cum a fost la casting? Când te-ai prezentat aveai emoții? Ai fost de la început chemată pentru rolul „Dalida”?

În primul rând a fost oribil la casting fiindcă nu țin minte nimic. Doamne, mă cheamă pentru un serial românesc, la casting, Dragoș Buliga! Ce vorbești! Mi s-au înmuiat genunchii!

Nu aveam aer, am înghețat! Am fost, deci nu țin minte secvența, nu țin minte ce am făcut. Știu că m-au sunat peste două săptămâni și mi-au zis că am luat proba! Și primul sezon a fost exact ca la casting.

Deci nu țin minte nimic. Stăteam cumințică cu textul, tremurând lângă rulotă, ca să nu încurc pe cineva și să nu mă dea afară de la film.

Și, ușor – ușor, mi-am intrat în mână și deja e altă treabă, altă lejeritate, altă încredere. Și această încredere ne-o dau telespectatorii care se uită în număr atât de mare la noi.

Ecaterina Ladin: „Mai am și eu zile proaste și fetele mă acceptă așa cum sunt și le mulțumesc pentru asta!”

Pe lângă faptul că sunteți colege, tu ești și prietenă cu cele două actrițe Mirela Oprișor și Anca Dumitra. Cum s-a creat această legătură?

Nu știu cum s-a legat prietenia. Petrecând foarte mult timp împreună, cumva începi să te cunoști foarte bine și tu pe tine și pe ceilalți și îl accepți așa cum este.

Presupun că e reciprocă treaba asta, că nu suntem perfecți și eu nu sunt o bunătate întruchipată, mai am și eu zile proaste când sunt și ciufută sau sunt supărată sau nu am chef și fetele mă acceptă așa cum sunt și le mulțumesc pentru asta! Și cred că asta ne-a legat.

Întâi ne acceptăm că suntem colegi și nu trebuie să ne încurcăm unii pe alții și trebuie să ne respectăm unii pe alții și de aici a venit și prietenia între noi din respect s-a dus în iubire, dragoste.

