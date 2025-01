Nuntă mare în showbiz. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat când se vor căsători

Andreea Balan si Victor Cornea traiesc un moment deosebit in relatia lor, marcata de logodna lor recenta si pregatirile pentru nunta. Cei doi au anuntat ca vor pasi in fata altarului in vara acestui an, veste care a adus bucurie fanilor artistei.

Logodna la inaltime

In decembrie anul trecut, Victor Cornea a cerut-o in casatorie pe Andreea Balan in timpul unui zbor catre Laponia, unde au petrecut cateva zile intr-o vacanta de vis. Momentul emotionant a fost impartasit de artista cu admiratorii sai, dezvaluind ca a raspuns „cel mai frumos si hotarat DA”.

Nunta, programata pentru vara

Imediat dupa logodna, fanii au inceput sa se intrebe cand va avea loc marele eveniment. Andreea Balan a confirmat recent ca ea si Victor Cornea vor face pasul cel mare peste doar cateva luni. Astfel, vara aceasta, cantareata va imbraca rochia de mireasa si va sarbatori alaturi de cei dragi.

O relatie bazata pe maturitate si echilibru

Andreea Balan a vorbit deschis despre relatia ei cu Victor Cornea, subliniind armonia si echilibrul care ii caracterizeaza. Fosta jurata de la Te cunosc de undeva a declarat ca nu s-au certat niciodata, datorita maturitatii emotionale de care ambii dau dovada.