Nuntă mare în familia lui Adrian Năstase. Fiul său se căsătoreşte cu “Prinţesa Constanţei”. Se anunţă lux şi opulenţă

Bucurie imensă în familia lui Adrian Năstase. Fiul său uită de statutul de burlac! Băiatul se căsătorește cu nimeni alta decât cu ‘Prințesa Constanței’. Evenimentul se anunță a fi unul impresionant.

Fiul lui Adrian Năstase se căsătorește cu ‘Prințesa Constanței’

Mihnea Năstase se căsătorește! Fiul fostului premier și Corina Corolevschi urmează să revină soț și soție. Cei doi sunt cunoscuți drept „Ken’ și „Barbie’ din politică datorită imaginii lor perfecte de cuplu. Iată că iubirea i-a făcut în cele din urmă să ajungă la altar.

Cei doi îndrăgostiți au depus deja actele la starea civilă și acum pregătesc ultimele detalii pentru evenimentul care se anunță deja a fi învăluit în lux și opulență. Nunta va avea loc la Clubul Diplomaților, iar invitații categoric vor fi numai unul și unul.

Corina mai este supranumită și „Prinţesa Constanţei” datorită stilului de viață luxos și a familiei înstărite din care provine. Viitorii soți sunt colegi de muncă în Parlamentul European, iar deseori sunt complimentați pentru aparițiile elegante care îi fac să iasă în evidență.

Mai mult decât atât, amorezii sunt și parteneri de afaceri, iar la finalul lunii mai și-au făcut un camping modern pe plaja de la Corbu, afacere derulată prin două firme unde tinerii sunt co-acționari.

Corina are 32 de ani și este fostă campioană balcanică și multiplă campioană națională la probe de viteză și ștafetă. Din păcate, o accidentare a făcut-o să renunțe la sport. Mihnea are 27 de ani și este asistentul eurodeputatului PSD Cătălin Ivan. Salariul minim pentru acest post este de 1.619 de euro, plus alte beneficii.

Detalii despre afacerea lor?

Proiectul de care tinerii sunt extrem de încântați se numește TeePee Corbu și este compus din corturi de inspirație amerindiană, cu restaurant pentru servit masa, ring de dans și parcare.