Nuntă importantă în showbiz-ul românesc. Anunțul surpriză, cum va fi petrecerea

Ioana Ginghină se pregătește să facă nunta, după ce a fost cerută de soție de către partenerul ei de viață, Cristi Pitulice. Ea a spus că evenimentul va avea loc în toamnă, în luna septembrie, însă va fi un eveniment restrâns.

Toamna asta va fi una specială pentru Ioana Ginghină și iubitul ei. Actrița a mărturisit că după ce a fost cerută de soție, acum urmează să facă fericitul eveniment.

Actrița a spus într-un interviu că nunta va avea loc în prima lună de toamnă, septembrie. Ea a spus că evenimentul va fi unul restrâns și că încă se gândește dacă să îmbrace rochia de mireasă ori poate să vină chiar în blugi la propria nuntă.

”Cam aşa ceva. Sincer îţi zic că am mai trecut o dată prin asta. Cu Alexandru n-am vrut nuntă neapărat, pentru că eu mai avusesem parte de aşa ceva, dar, cum el nu mai fusese însurat, am făcut-o. Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur. Poate prin septembrie o să facem nunta… Dar deocamdată ne facem planuri de vacanţă. Mergem în Spania, apoi în Grecia”, a spus Ioana Ginghină pentru Ok Magazine.