Ioana Ginghină, prima imagine alături de noul iubit. Cine este bărbatul cu care și-a refăcut viața

Ioana Ginghină s-a afișat pentru prima oară la brațul iubitului său. Fanii au văzut cum actrița radiază de fericire alături de bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorțul răsunător de Alexandru Papadopol. De asemenea, alături de cei doi îndrăgostiți s-a aflat și fiica artistei.

Vestea că Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au ales să meargă pe drumuri separate i-a surprins pe mulți dintre fanii lor. Aceștia au format multă vreme un exemplu în rândul poveștilor de iubire din showbiz-ul românesc. Deși tensiunile și-au făcut simțite prezența la începutul divorțului, lucrurile s-au reglat mai apoi.

Papi și-a găsit liniștea alături de fosta soție a lui fosta soție a lui Adrian Titieni, iar acum bruneta se bucură și ea de prezența unui bărbat în viața sa. Cea din urmă a ținut ascunsă identitatea bărbatului până acum. Aceasta a mărturisit încă de la începutul noii relații că bărbatul a făcut-o să se simtă relaxată în prezența lui.

”Emotii mari pentru noi toti. Prima iesire publica impreuna. 🙂 Sa speram ca a trecut pandemia si e abia inceputul. Si ramasese ca va spun cum e filmul… Da, merita vazut! 😉 Ran Communication #Cruella #lacinema”, a fost mesajul din descrierea fotografiei postate de aceasta. Detaliul care i-a surprins pe internauți a fost faptul că prezentă a fost și fiica vedetei.

”Am fost contactată de firma lui să lucrăm la acest proiect. Practic ne-am întâlnit, ne-am văzut la două întâlniri, iar la a doua întâlnire ne-am zis dacă vrem un pahar de vin și eu deși conduceam am zis hai bine un pahar așa, ca nah, e un pahar merge, era zi. Am zis că o să merg pe jos. Am degustat acel vin, a fost foarte bun și seara când am ajuns acasă i-am trimis un mesaj să-mi zică vinul că a fost foarte bun, iar el a spus să-i dau un share location că trimite pe cineva să-mi aducă o sticlă de vin. M-am trezit în 40 de minute cu un bax de vin și cu Cristi acasă. A fost foarte drăguț că mi-a lăsat vinul și după am început cu mesajele.. si așa s-a înfiripat și au mers lucruile foarte rapid”

Ioana Ginghină (Sursa: Antena Stars)