EXCLUSIV. Ce spune Ioana Ginghină despre fostul soț, după ce s-a logodit? Când vrea să facă nunta: «Am înflorit după divorț!»

La 42 de ani, actrița Ioana Ginghină e gata să ia viața de la capăt. Divorțul de actorul Alexandru Papadopol nu a dărâmat-o, ci, dimpotrivă, a făcut-o să înflorească. Așa se face că Ioana Ginghină simte din nou fluturași în stomac, ba chiar e pe punctul să bifeze o nouă căsătorie. Vedeta are de aproape un an de zile o nouă relație. Iubitul ei, Cristian Pitulice, care este expert în turism, i-a oferit și un inel, semn că nunta bate la ușă.

Da, așa este. Am înflorit după divorț pentru că am înțeles că fericirea nu depinde de alții, ci doar de tine. Da, am o relație, dar nu asta este scopul. Chiar aș vrea sa înțeleagă toate femeile că fericirea, viața frumoasă, iubirea, nu vine în funcție de persoanele care intră și ies din viața noastră. Sincer chiar nu înțeleg dependența femeilor de bărbați.